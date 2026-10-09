Polémica por la pena de muerte: la UE pide la "abolición universal" mientras EEUU retransmite las ejecuciones en streaming

Estados Unidos vuelve a situar la pena de muerte en el centro del debate tras conocerse dos casos que han generado atención pública. Por un lado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado que la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan será pública. Por otro lado, Christa Pike muestra una notable recuperación después de sobrevivir a un intento de ejecución que la dejó en estado crítico.

Hasan, antiguo comandante del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por asesinar a 13 personas y herir a otras durante un tiroteo ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood, en Texas. Según las declaraciones de Hegseth, el fusilamiento está previsto para el próximo 3 de diciembre y se permitirá que la población presencie el procedimiento.

El secretario de Defensa justificó esta decisión por la gravedad de los hechos y defendió que el caso sirva para mostrar las consecuencias de este tipo de ataques. Sin embargo, la posibilidad de convertir la ejecución en un acto público ha despertado críticas. Eugene Fidell, abogado y experto en derecho militar, calificó la propuesta de lamentable y expresó su deseo de que la Administración estadounidense reconsidere la medida.

Mientras tanto, Christa Pike, de 50 años, ha experimentado una evolución favorable tras el fallido intento de ejecución al que fue sometida el 30 de septiembre en Tennessee. Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995. Sus abogados han informado de que ya puede caminar con ayuda, comer y recuperar parte de la movilidad de los brazos, gravemente afectados durante el procedimiento.

Ambos casos vuelven a poner el foco en la aplicación de la pena capital en Estados Unidos, así como en las controversias éticas y legales que rodean los métodos de ejecución y su posible exposición pública.