Aterrizamos en Dakar (Senegal) y vamos directos hacia Toubab Dialaw, una población a 200 kilómetros de la capital de la que salen habitualmente los cayucos que estos días llegan a las Canarias. En este pequeños pueblo pesquero la playa está llena de los ya conocidos cayucos, a primera hora de la mañana los pescadores ya se han marchado pero no se espera que traigan las redes llenas.

La falta de pesca, marcada por acuerdos internacionales, sobre todo con China, es uno de los factores que han impulsado la huida de muchos jóvenes. Aunque no es la única, todos nos hablan de la inestabilidad política.

Es de hecho, una de las cosas que más llaman la atención. Al encontrarse con un equipo de Antena 3 Noticias todos quieren contarnos su historia. Las hay de todo tipo. Algunas madres nos muestran vídeos en sus móviles. Vemos a sus hijos en un cayuco y vemos cómo llegan a la isla de El Hierro.

Una de ellas nos asegura que sus tres hijos se han marchado. Enseguida nos encontramos con un joven que asegura que quiere venir a España. Dice que ya ha ahorrado 700 euros y que en cuanto pueda se viene a España. Mientras hablamos con ellos, llega una noticia al pueblo. Un cayuco se ha hundido a sólo 15 kilómetros de allí. Se habla de 50 personas.

No está claro, pero muchos nos dicen que el cayuco ni siquiera había partido hacia Canarias. Estaba recorriendo la costa, como si fuera un taxi, recogiendo migrantes en distintos puntos de la costa. En ese trayecto, aparentemente fácil, se ha hundido. Algunos han conseguido salvarse y llegar hasta la costa. Otros formarán parte de los miles de vidas que se queda el océano.