Washington ha atacado en los últimos días una base iraní de lanzamiento de misiles situada en la isla de Qeshm, un enclave estratégico en el estrecho de Ormuz. La ofensiva estadounidense se ha llevado a cabo con varios cazas que han atacado, según Washington, «en defensa propia» frente a la Guardia Revolucionaria. El bombardeo no ha provocado daños en zonas residenciales ni en infraestructuras vitales de Irán.

En otro ataque, las autoridades omaníes han evacuado a los 24 tripulantes de un buque cisterna de bandera panameña que sufrió un incendio tras el impacto de un misil. El incidente causó la muerte de una persona y dejó otras dos heridas.

En respuesta a los ataques, Irán ha bombardeado varias posiciones estadounidenses en Kuwait y Baréin. El Ejército iraní ha asegurado haber atacado con drones sistemas de defensa aérea y plataformas de lanzamiento estadounidenses en la base aérea de Ali al Salem, en Kuwait. También ha afirmado haber saboteado un radar en la base aérea de Sheij Isa, en Baréin.

El jefe del Ejército iraní, el general Amir Hatamí, ha asegurado este miércoles que las Fuerzas Armadas del país se encuentran en alerta y «vigilan todos los movimientos del enemigo». Asimismo, ha advertido de que, si Estados Unidos vuelve a atacar territorio iraní, la Guardia Revolucionaria responderá de forma contundente y sin limitaciones geográficas. Además, ha señalado que todas las ramas de las Fuerzas Armadas iraníes, especialmente las fuerzas navales y aéreas, se preparan ante una posible reanudación del conflicto.

Desde principios de noviembre, los bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán y la posterior reanudación de los ataques iraníes contra instalaciones estadounidenses en la región han puesto fin a una calma relativa que se prolongaba desde hacía unos dos meses. Ambos países mantienen así su pulso por el control del estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación siguen sin dar resultados.