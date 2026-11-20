Fiona era una hipopótama de nueve años que se hizo popular internacionalmente tras sobrevivir a un nacimiento prematuro en 2017, pero lamentablemente no ha sobrevivido tras ingerir una gorra de punto que llegó accidentalmente a su recinto en el zoológico de Cincinnati (Ohio). La hipopótama ha muerto tras varios días de atención veterinaria.

El zoológico ha explicado que el animal se tragó el objeto unos once días antes, después de que un visitante lo lanzara al aire y un ventilador de techo lo impulsara hacia el interior de su hábitat a través de una abertura sobre las ventanas de observación. Desde aquel fatídico momento, el equipo veterinario de la institución intentó ayudarla a expulsar la gorra mediante distintos procedimientos y cuidados médicos, pero no logró salvarla.

Ha sido el propio zoológico el que ha comunicado la muerte de la hipopótama Fiona en sus redes sociales. Durante los últimos días, Fiona recibió atención las 24 horas, con controles de sangre, ecografías, hidratación y medicamentos para aliviar las náuseas y el dolor. A pesar de que los veterinarios le practicaron enemas y una colonoscopia con un instrumento de aproximadamente 2,7 metros, no consiguieron localizar ni extraer el objeto.

Llegaron a probar una plataforma vibratoria para estimular el movimiento de su sistema digestivo y le ofrecieron algunos de sus alimentos y aromas favoritos, incluido el café, pero no hubo manera de salvar su vida.

La hipopótama Fiona

Fiona pesaba alrededor de 1.089 kilos y había nacido seis semanas antes de lo previsto, en enero de 2017, con apenas 13,2 kilos (29 libras), un peso muy inferior al habitual para un hipopótamo recién nacido. El personal del zoológico tuvo que prestarle asistencia debido a que durante sus primeros meses de vida no era capaz de mantenerse en pie ni alimentarse por sí misma.

Miles de personas siguieron su recuperación en las redes sociales, donde el zoológico difundió fotografías y videos de su crecimiento, alimentación y juegos en el agua.

De esta manera, su popularidad trascendió Cincinnati y dio lugar a libros, prendas de vestir, una línea de cerveza y hasta un sabor de helado inspirado en ella.