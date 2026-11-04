Los abogados de Christa Pike advirtieron de los riesgos de su ejecución nueve meses antes

Los abogados de Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, habían advertido de los riesgos médicos del procedimiento nueve meses antes de que se llevara a cabo.

La defensa presentó una denuncia el 8 de enero de 2026 en la que alertaba de que Pike podía padecer un trastorno sanguíneo poco frecuente, posiblemente relacionado con una forma de cáncer. Según recoge la revista estadounidense People, los letrados consideraban que su estado de salud podía provocar complicaciones durante la ejecución.

En el documento también señalaban que la reclusa tenía dificultades para las extracciones de sangre y la colocación de vías intravenosas.

Un trastorno sanguíneo que podía complicar la ejecución

Según la denuncia, Pike presentaba un recuento de plaquetas elevado, una alteración conocida como trombocitosis que podía estar relacionada con un trastorno mieloproliferativo. Sus abogados advertían de que esta situación aumentaba el riesgo de sufrir un edema pulmonar, una acumulación de líquido en los pulmones que puede dificultar la respiración.

Por ello, consideraban que el procedimiento podía ocasionarle "dolor y sufrimiento innecesarios y adicionales, terror y deshonra". La defensa también solicitó que se utilizara una aguja de mariposa, como las que empleaba habitualmente el personal médico de la prisión para extraerle sangre.

Sobrevivió a dos rondas de fármacos

Las advertencias de sus abogados cobraron relevancia el pasado 30 de septiembre. Durante el procedimiento, el equipo encargado de la ejecución habría tenido dificultades para encontrar vías intravenosas que funcionaran correctamente.

Pike sobrevivió a dos rondas de fármacos y permaneció ingresada durante diez días antes de regresar al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson. La mujer había sido condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, ocurrido en Knoxville en enero de 1995.

Tras su regreso a prisión, los abogados de Pike han presentado una moción de emergencia para evitar que vuelva al módulo donde permanecía antes de la ejecución. La defensa sostiene que existe un riesgo para su seguridad por el "historial de agresiones" de otros presos y también ha solicitado que termine su confinamiento en aislamiento.