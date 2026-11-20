La reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos ha centrado la atención de los medios de comunicación internacionales. El encuentro, que reúne a Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, ha generado diferentes reacciones debido a la participación de las tres potencias y a la ausencia de representantes de la Unión Europea.

La falta de presencia europea en este formato de reunión ha sido uno de los aspectos destacados por los medios rusos. Vera Krasova, presentadora del canal estatal Rossiya 24 (RU24), se ha referido al encuentro y ha señalado que continúa siendo uno de los principales temas de la actualidad internacional.

Durante su intervención, Krasova afirmó: «El resultado de la reunión trilateral en China entre los líderes de Rusia, la RPC y Estados Unidos sigue siendo el tema principal en los medios de comunicación globales. Los periodistas hablan de una victoria para Moscú y discuten la exclusión de los líderes de la Unión Europea de la agenda global».

Las declaraciones sitúan el foco en la participación de Rusia, China y Estados Unidos en las conversaciones y en la ausencia de los dirigentes europeos. La interpretación difundida por la televisión rusa presenta el encuentro como un resultado favorable para Moscú y destaca la posición de los tres países en el escenario diplomático internacional.

La reunión se produce en un contexto de tensiones internacionales marcado por la guerra de Ucrania, las relaciones entre Rusia y los países occidentales y la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Estas cuestiones mantienen a las principales potencias implicadas en diferentes espacios de negociación y diálogo diplomático.

Por su parte, la Unión Europea mantiene competencias e instrumentos propios en materia económica, comercial y de política exterior, además de participar en las iniciativas internacionales relacionadas con la seguridad europea y el conflicto ucraniano.

La ausencia de representantes comunitarios en este encuentro ha reabierto el debate sobre la participación europea en los principales espacios de negociación internacional. Mientras tanto, las declaraciones difundidas por Rossiya 24 reflejan la interpretación de los medios estatales rusos sobre el resultado político y diplomático de la reunión.