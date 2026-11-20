Activistas medioambientales enfermos de cáncer arrojaron cenizas contra el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, como protesta contra el paquete de simplificación normativa sobre pesticidas que, denuncian, rebaja los controles sobre estos productos.

Al grito de “Estas son las cenizas de las personas que matarán sus pesticidas“, un hombre y una mujer de la ONG “Cancer Colere” se colaron durante la intervención del político y llevaron a cabo la acción. Momentos de tensión que terminaron con cuatro personas en total arrestadas.

Cancer Colere denuncia que los arrestados están enfermos y piden su puesta en libertad

Ha sido la propia organización la que ha revelado que los “agresores” son enfermos de cáncer. En un comunicado la ONG afirma que el incidente se llevó a cabo en oposición a las iniciativas de la UE para adoptar el Omnibus X: un paquete legislativo diseñado en diciembre de 2025 para simplificar las normas sobre seguridad alimentaria y de piensos, protección vegetal, sanidad animal y otros controles.

Medidas que según la organización aumentaría el número de "pesticidas tóxicos" en la cadena alimentaria e impondría riesgos para la salud.

Bruselas defiende las medidas para hacer frente a EE.UU y China

En una declaración escrita, Ursula von der Leyen ha condenado el ataque. "Este comportamiento es inaceptable en una sociedad libre y democrática. Todo el mundo es libre de expresar sus opiniones, incluso sobre las políticas de la UE. Pero no puede haber lugar para ataques físicos y violencia"

El llamado paquete Omnibus ha provocado las criticas sociales y ambientales de organizaciones y grupos ecologistas o de salud que advierten que la flexibilización en materia de plaguicidas puede afectar a la salud, el medio ambiente y la biodiversidad

La Unión Europea y sectores que buscan mayor agilidad regulatoria, defienden que el paquete simplifica trámites y refuerza la competitividad sin rebajar la seguridad