EEUU publica nueva documentación del caso Epstein de contenido pornográfico fuera de plazo

En total son tres millones y medio de archivos de los que el departamento de justicia ordenó censurar las imágenes de todas las mujeres que aparecían en ellas porque tienen el tratamiento de víctimas, pero no se han censurado las de personalidades, ni políticos.

Ainhoa Lujambio
Publicado:

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes más documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein fuera de plazo, que expiraba en diciembre de 2025. Se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. En total, con las publicaciones anteriores, se eleva a cerca de 3,5 millones de páginas lo difundido "en cumplimiento de la ley". Estos documentos los han recopilado de las investigaciones contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell.

Censuradas las imágenes de las víctimas

Algunas de las imágenes y vídeos, comerciales o no, han sido censuradas sólo en el caso de las mujeres con el fin de preservar, en la medida de lo posible su intimidad porque son consideradas como víctimas, no así la imagen de políticos, autoridades y empresarios. De hecho, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha insistido, que ningún hombre, incluido el presidente de EE.UU. Donald Trump ha sido censurado. Asegura el investigador que desde su departamento, no se ha protegido a nadie, ni dejado de proteger a quien lo ha necesitado.

No existen listas secretas

Por otro lado, los documentos retenidos, los que no han salido a la luz, son aquellos que incluyen información personal con la que se puede identificar a las víctimas e involucrados; documentos y expedientes médicos, que constituiría una invasión de la intimidad injustificada. Tampoco se van a publicar los archivos que pongan en peligro la investigación, insiste Blanche. El fiscal también ha querido dejar claro que no hay una "lista secreta" de hombres asociados con Epstein. Esta nueva remesa de archivos tiene página de verificación de edad, que pregunta si los usuarios son mayores de 18 años y contiene buena cantidad de pornografía.

