Investigan la muerte de 500 niños con discapacidad por trato inhumano en un centro estatal rumano

El IICCMER denuncia ante la Fiscalía hechos ocurridos entre 1970 y 1997 en Moreni-Tuicani, con tasas de mortalidad superiores al 70% y evidencias de malos tratos sistemáticos.

Imagen del cementerio y memorial infantil de Cighid.

Irene Delgado
Publicado:

El Instituto de Investigación de Crímenes del Comunismo y de la Memoria del Exilio Rumano (IICCMER) presentó este jueves una denuncia por la muerte de 500 niños con discapacidad en un centro estatal de Rumanía, presuntamente a causa de un trato inhumano. La denuncia fue registrada ante la Fiscalía del Tribunal de Apelación de Ploiesti.

Los hechos investigados se produjeron entre 1970 y 1997 en el llamado Hogar para Discapacitados Irrecuperables de Moreni-Tuicani, situado en la comarca de Dambovita, en el sur del país, durante el régimen comunista y los primeros años de la transición democrática.

Un expediente de miles de páginas

La denuncia consta de seis tomos y un total de 1.715 páginas. Según el IICCMER, la documentación acredita la existencia de malos tratos sistemáticos a menores internados en un centro administrado por el Estado.

El informe sostiene que la tasa de mortalidad superaba con frecuencia el 70% de los ingresos, especialmente entre 1985 y 1989. Muchos niños fallecían en los primeros meses tras su ingreso.

Causas de muerte y condiciones extremas

De acuerdo con la investigación, las principales causas de muerte fueron los trastornos nutricionales graves, desde desnutrición proteico-calórica avanzada hasta caquexia. También se registraron numerosos casos de bronconeumonía y ausencia de atención médica adecuada.

Los anexos incluyen testimonios sobre condiciones que favorecían enfermedades pulmonares, como la desnudez de los niños durante épocas frías o la obligación de sentarse o caminar sobre suelos húmedos.

"De las pruebas que hemos recopilado, es evidente que estos niños no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en las condiciones en las que fueron retenidos y tratados", afirmó Florin Soare, historiador del IICCMER y coordinador de la investigación, quien atribuyó su sufrimiento a la crueldad del régimen comunista.

Un sistema marcado por las políticas del régimen

Durante décadas, cientos de miles de menores con discapacidad fueron internados en instituciones comunistas, incluidos centros considerados "hospitales-hogares" para niños catalogados como "sin posibilidad de salvación". Según el IICCMER, alrededor de 15.000 murieron en este tipo de instituciones, víctimas del abandono y el maltrato sistémico.

Estas prácticas estuvieron vinculadas a las políticas pronatalistas y antiabortistas del dictador Nicolae Ceausescu, que provocaron el abandono masivo de menores sin que el Estado dispusiera de centros de acogida adecuados, en un contexto de pobreza generalizada.

Denuncias y falta de reconocimiento

Tras la caída del comunismo, la situación en los centros mejoró parcialmente cuando la prensa internacional difundió imágenes de niños demacrados en instituciones insalubres, lo que generó una movilización sin precedentes.

Sin embargo, la lucha por el reconocimiento de estos crímenes sigue abierta. Hasta ahora, dos de las tres denuncias presentadas por el IICCMER han sido desestimadas por falta de pruebas, pese a la existencia de miles de certificados de defunción y documentos considerados incriminatorios.

