Una pareja de raza blanca denuncia a una clínica de fertilidad tras dar a luz a una bebé negra

Una pareja estadounidense presentó una demanda contra una clínica de fertilización asistida en Florida después de que a la madre se le implantara un embrión que no correspondía genéticamente a la pareja. El error se hizo evidente tras el nacimiento, cuando ambos progenitores, de raza blanca, advirtieron que la bebé era de raza negra.

La acción legal fue interpuesta contra IVF Life Inc. y contra el doctor Milton McNichol, del Centro de Fertilidad de Orlando. En el documento judicial se sostiene que hubo una "confusión" durante el procedimiento de implantación embrionaria y se solicita que la clínica realice pruebas genéticas a otros clientes para descartar que los embriones de la pareja hayan sido transferidos a otra mujer.

En los registros judiciales los demandantes aparecen identificados como Jane Doe y John Doe, denominaciones habituales en Estados Unidos para preservar el anonimato."Trágicamente, aunque tanto Jane Doe como John Doe son racialmente caucásicos, la bebé Doe mostró una apariencia física de una niña que racialmente no es caucásica", recoge la demanda presentada ante el tribunal.

En un comunicado remitido a medios locales, la pareja afirmó que desea quedarse con la bebé, pero que siente una "obligación moral" de localizar a los padres biológicos para que tengan la posibilidad de criarla. Según explicaron, su intención es actuar en beneficio del interés superior de la menor.

La situación se complica por el marco legal vigente en Florida, donde la ley estatal establece que los padres genéticos de un menos son los principales beneficiarios de su custodia, por encima de la mujer que lo gesta y da a luz.

"Amamos a nuestra pequeña niña y, si es posible, esperaríamos seguir criándola nosotros mismos con la confianza de que no nos la quitarán", señaló la pareja en su declaración pública.

Además, los demandantes exigen que la clínica verifique que los embriones que sí son genéticamente suyos no hayan sido implantados en otra paciente, lo que abriría la puerta a nuevos conflictos legales y familiares.

Por su parte, el centro de fertilidad aseguró que está "cooperando activamente con la investigación" para esclarecer lo ocurrido. En una nota, la clínica indicó que "múltiples entidades están involucradas en este proceso" y que todas las partes trabajan para determinar cuándo y dónde pudo producirse el error. "Nuestra prioridad sigue siendo la transparencia y el bienestar del paciente y del niño involucrado", añadió el centro.

Cómo funciona la reproducción asistida y dónde pueden producirse errores

La fertilización asistida, en particular la fecundación in vitro (FIV), es un proceso médico ampliamente utilizado en todo el mundo y regulado por protocolos estrictos. De acuerdo con organismos como la Organización Mundial de la Salud y sociedades científicas de reproducción humana, el procedimiento implica la extracción de óvulos, su fecundación en laboratorio con espermatozoides y la posterior transferencia de uno o más embriones al útero.

Durante este proceso intervienen varias fases críticas: la identificación y etiquetado de muestras, su conservación en laboratorios especialiados y la selección del embrión que será implantado. Las clínicas emplean sistemas de doble verificación y controles cruzados para evitar confusiones, aunque los expertos reconocen que los errores humanos, aunque excepcionales, pueden ocurrir si fallan los protocolos o la supervisión.

