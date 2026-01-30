Un niño de 11 años camina 6 kilómetros bajo la nieve después de que lo echasen de un autobús: "No tenía billete"

En un municipio montañoso en los Dolomitas de Italia, un niño de 11 años se vio obligado a caminar seis kilómetros bajo una intensa nevada al carecer del billete adecuado para viajar en autobús. El conductor de dicho vehículo obligó al menor a bajarse porque no había pagado un suplemento impuesto en todos los trayectos de esa zona por los Juegos Olímpicos de invierno, que tendrán comienzo en los próximos días.

Estos hechos, que tuvieron lugar el pasado 27 de enero, los ha confirmado la empresa Dolomiti Bus, que es responsable del trayecto entre Vodo di Cadore y San Vito di Cadore. A raíz de estos hechos, han emitido un comunicado y han abierto una investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Por el momento, y tal y como ha detallado el diario italiano Corriere del Veneto, el conductor ha sido suspendido de empleo.

Días antes, la empresa de transportes aseguró a la familia que el niño podía viajar con el abono que tenía

Tal y como detalló la abuela del menor y abogada Chiara Balbinot, el niño disponía de un bono de 10 billetes de 2,50 euros para viajar en autobús.

El menor llegó a casa "una hora y media después de lo habitual con hipotermia, llorando y con fiebre"

Chiara aseguró que, con la llegada de los Juegos Olímpicos de Invierno a esa zona, laconsultó si elque tenía eleray desde lales detallaron que podía viajar con el abono que tenía. Por ese motivo, para Balbinot "lo que" y detalla que, aunque "Dolomiti Bus se ha disculpado", "sigue siendo un".

Sobre lo ocurrido, también se ha pronunciado Sole Vatalaro, la madre del pequeño de 11 años, que ha interpuesto una querella contra la empresa de autobuses por abandono del menor.

Dolomiti Bus cuenta con una normativa que prohíbe a los conductores aceptar pagos en efectivo

Según Vatalaro, su"llegó a casa con, con". Pese a que la madre del menor ha asegurado que su hijo conocía la carretera porque viajaron "por allí varias veces en verano", insiste en que el pequeño "llegó a casa más de unade lo habitual". Al tener 11 años, el menorde teléfonoy su madre ha detallado que cuando llegó a casa, "fue un". Cuando el menor llegó a su hogar, Vatalaro llamó ay le informaron que iniciaron una.Una vez en casa y recuperada la normalidad, Sole Vatalaro ha asegurado que "tan pequeño abandonado al anochecer, cony con, es".

Por otro lado, la empresa señaló en un comunicado que está colaborando con la familia y que la investigación interna se está realizando "con la máxima atención a la protección del menor". Asimismo, la compañía recordó que su normativa interna prohíbe a los conductores a aceptar pagos en efectivo. Precisamente, esta circunstancia agravó la situación del menor, según la familia.

