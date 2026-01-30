Suceso
Un niño de 11 años camina 6 kilómetros bajo la nieve después de que lo echasen de un autobús: "No tenía billete"
Un menor del norte de Italia llegó a su casa "una hora y media más tarde de lo habitual", después de que el conductor de un autobús lo echase por no disponer del billete "olímpico".
En un municipio montañoso en los Dolomitas de Italia, un niño de 11 años se vio obligado a caminar seis kilómetros bajo una intensa nevada al carecer del billete adecuado para viajar en autobús. El conductor de dicho vehículo obligó al menor a bajarse porque no había pagado un suplemento impuesto en todos los trayectos de esa zona por los Juegos Olímpicos de invierno, que tendrán comienzo en los próximos días.
Estos hechos, que tuvieron lugar el pasado 27 de enero, los ha confirmado la empresa Dolomiti Bus, que es responsable del trayecto entre Vodo di Cadore y San Vito di Cadore. A raíz de estos hechos, han emitido un comunicado y han abierto una investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Por el momento, y tal y como ha detallado el diario italiano Corriere del Veneto, el conductor ha sido suspendido de empleo.
Días antes, la empresa de transportes aseguró a la familia que el niño podía viajar con el abono que tenía
Tal y como detalló la abuela del menor y abogada Chiara Balbinot, el niño disponía de un bono de 10 billetes de 2,50 euros para viajar en autobús.Chiara aseguró que, con la llegada de los Juegos Olímpicos de Invierno a esa zona, la familia consultó si el billete que tenía el menor era válido y desde la empresa de transportes les detallaron que podía viajar con el abono que tenía. Por ese motivo, para Balbinot "lo que ocurrió es impactante" y detalla que, aunque "Dolomiti Bus se ha disculpado", "sigue siendo un asunto de extrema gravedad".
El menor llegó a casa "una hora y media después de lo habitual con hipotermia, llorando y con fiebre"
Sobre lo ocurrido, también se ha pronunciado Sole Vatalaro, la madre del pequeño de 11 años, que ha interpuesto una querella contra la empresa de autobuses por abandono del menor.Según Vatalaro, su hijo "llegó a casa con hipotermia, con fiebre y llorando". Pese a que la madre del menor ha asegurado que su hijo conocía la carretera porque viajaron "por allí varias veces en verano", insiste en que el pequeño "llegó a casa más de una hora y media más tarde de lo habitual". Al tener 11 años, el menor no disponía de teléfono móvil y su madre ha detallado que cuando llegó a casa, "fue un alivio". Cuando el menor llegó a su hogar, Vatalaro llamó a Dolomiti Bus y le informaron que iniciaron una investigación de inmediato.Una vez en casa y recuperada la normalidad, Sole Vatalaro ha asegurado que "dejar a un niño tan pequeño abandonado al anochecer, con frío y con nieve, es inexcusable".
Dolomiti Bus cuenta con una normativa que prohíbe a los conductores aceptar pagos en efectivo
Por otro lado, la empresa señaló en un comunicado que está colaborando con la familia y que la investigación interna se está realizando "con la máxima atención a la protección del menor". Asimismo, la compañía recordó que su normativa interna prohíbe a los conductores a aceptar pagos en efectivo. Precisamente, esta circunstancia agravó la situación del menor, según la familia.
