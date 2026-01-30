Trump propone a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal será finalmente Kevin Warsh, en línea con lo esperado por los mercados.

Tal y como ha afirmado el mandatario en un post de su red social 'Truth Social', "me complace anunciar que nominaré a Kevin Warsh para el cargo de presidente de la junta de gobernadores del sistema de la reserva federal".

Warsh, de 55 años, ya formó parte del órgano rector de la Fed entre 2006 y 2011 y en las últimas semanas se había convertido en el gran favorito para relevar a Powell una vez expire su mandato en mayo.

Por el momento, Warsh deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca sobre el banco central estadounidense, cuya independencia se considera fundamental para cumplir con el doble mandato de controlar la inflación e impulsar el empleo.

El proceso de selección del próximo presidente de la Fed ha sido liderado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien la semana pasada ya aseguró que habían llegado a la última fase "cuatro candidatos fantásticos".

Kevin Warsh se incorporó a la Casa Blanca de George W. Bush en 1995

Kevin Warsh, banquero y economista estadounidense, es una de las voces más influyentes del ala crítica con la política monetaria expansiva de la última década en Estados Unidos.

En 1995, el economista se incorporó a la Casa Blanca de George W. Bush como asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional, donde se ocupó de mercados capitales, regulación financiera y seguros.

Precisamente, ese paso a la política económica le acercó al círculo de la materia del Partido Republicano, en el que años más tarde se integraría al entorno de Donald Trump.

Durante la crisis financiera de 2008, fue el principal enlace entre la Reserva Federal y Wall Street. Además, representó al banco central ante el G20, participando en operaciones clave como la negociación que facilitó la compra de Bear Stearns por JPMorgan.

Control de precios sobre el crecimiento a corto plazo

Desde que salió de la Fed en 2011, se ha convertido en una voz en contra de la política de tipos bajos, y ha afirmado que "la inflación es una elección" y que los desajustes de precios recientes responden a errores de la institución y no a fatalidades externas.

Su renuncia al cargo en el banco central subrayó la independencia de Warsh en sus opiniones sobre inflación, lo que le valió el apodo de 'halcón de la inflación' en el mundo financiero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.