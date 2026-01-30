El documental de Melania Trump, ¿un fracaso total?

No importa el cine ni el horario. Tras consultar varias salas de Madrid y distintos pases, la respuesta del público es clara: apenas se han vendido entradas para ver el documental protagonizado por Melania Trump.

La cinta, producida por Amazon, está dirigida por Brett Ratner, que no se ponía tras la cámara desde que en 2017 varias mujeres lo acusaran de acoso. La producción corre a cargo de la propia Melania Trump, el estadounidense Marc Beckman y el argentino Fernando Sulichin, conocido por documentales sobre figuras políticas como Hugo Chávez o Fidel Castro.

¿Qué puede esperar el público?

En sus casi dos horas de duración, la película muestra la vida de la primera dama estadounidense durante los 20 días previos al regreso de su marido, Donald Trump, a la Casa Blanca. El documental promete un retrato íntimo de una mujer que, tanto en el primer mandato de Trump como en el inicio del segundo, ha mantenido un perfil bajo y ha protegido celosamente su vida privada.

Según adelanta la producción, la cinta muestra por primera vez su voz y su intimidad, abordando los preparativos, tensiones y decisiones personales de las semanas previas a la investidura de Trump como 47º presidente de Estados Unidos.

El largometraje tuvo su premiere en la Casa Blanca y ayer se estrenó en el Kennedy Center de Washington, rebautizado hace poco por el propio Trump.

En declaraciones a EFE, Melania aseguró: "Van a descubrir 20 días de mi vida, todo de lo que tengo que encargarme. Creo que les gustará”. Trump, por su parte, arropó a su esposa en la alfombra roja ante los medios: “Habla con valentía, domina muchos idiomas, es muy inteligente, entiende lo que está pasando y realmente es una buena influencia para mí".

El documental ha costado 75 millones

Pese a los esfuerzos económicos, la campaña publicitaria, con un coste de 35 millones de dólares, apunta a convertirse en un fracaso. Amazon MGM Studios, propiedad de Jeff Bezos y responsable del proyecto, pagó 40 millones por los derechos del documental, elevando el coste total hasta los 75 millones de dólares.

A esta inversión millonaria se suma una respuesta del público prácticamente inexistente. Según "The Guardian", en Reino Unido solo se vendió una entrada para una de las primeras proyecciones, dato confirmado por Tim Richards, director ejecutivo de la cadena VUE.

Muchos espectadores señalan el enfoque como uno de los principales motivos del rechazo. Para una parte significativa del público, la figura de Melania Trump resulta inseparable de la del propio presidente, lo que dificulta una recepción neutral del relato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.