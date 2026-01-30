Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedro Sánchez se compromete con las víctimas de Adamuz y Gelida: "El Estado no va a mirar a otro lado, llegará hasta el final"

El presidente del Gobierno asegura que las instituciones no dejarán solas a las familias afectadas y reitera el compromiso de buscar respuestas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención en el foro 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI' para enviar un mensaje claro de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Aseguró que el Estado "no va a mirar hacia otro lado" y que las instituciones "no dejarán solas" a las personas afectadas.

"Antes de comenzar, quiero tener un recuerdo muy especial para las víctimas de los trágicos accidentes de Adamuz y Gelida, y también para sus familias. Les traslado todo mi cariño y el de la sociedad española. Cuando el dolor es tan grande, las palabras no son suficientes; solo nos queda el compromiso", comenzó el presidente.

Reafirmó que tanto el Gobierno como el conjunto del Estado seguirán buscando respuestas y soluciones, y se comprometió a acompañar a las familias "todo el tiempo que haga falta: "Vamos a estar a su lado hoy, mañana...". Sus llegan un día después del funeral por las víctimas celebrado en Huelva, y el debate que se ha generado por su ausencia en ese acto.

El jefe del Ejecutivo insistió en que el deber del Estado es garantizar que las familias no solo reciban apoyo emocional, sino también protección frente a las dificultades económicas o el desamparo que puedan atravesar tras la tragedia.

"El Estado no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a preguntas, llegando hasta el final con mejoras en lo que haya que mejorar y acompañamiento", prometió Sánchez.

Líder de un "Gobierno feminista y paritario"

Más allá del homenaje a las víctimas, el presidente trató la labor de las mujeres dentro del sistema multilateral y en el papel de España como país comprometido con la igualdad de género y la cooperación internacional. "Es un orgullo que España acoja un foro como este", afirmó, definiéndose como el líder de un "Gobierno feminista y paritario".

Sánchez hizo un llamamiento a renovar el multilateralismo, cuestionando si las Naciones Unidas, fundadas hace ocho décadas, responderían hoy a las realidades sociales actuales: "Si hoy, 80 años después, tuviéramos que refundar la ONU, lo haríamos igual? ¿Repetiríamos poder? ¿Permitiríamos que los espacios donde se decide la paz, acción climática, seguirían dominados por hombres? planteó.

Con ironía, criticó a quienes "se autoproclaman rebeldes" pero siguen defendiendo el "machismo de siempre", y fue tajante al decir un "no rotundo" al modelo hace 80 años. "Es hora de que las instituciones reflejen una realidad diversa, plural y justa. El feminismo y el multilateralismo van de la mano, y precisamente por eso los atacan", añadió.

Falta de paridad

El presidente alertó de la falta de paridad en los organismos internacionales: "Desde 1945 ha habido más de cuarenta candidaturas a la Secretaría General de la ONU, pero solo ocho han sido mujeres", recordando que el cargo nunca ha estado ocupado por una de ellas.

"España apoya que la próxima mujer al frente de la secretaria general de la ONU sea una mujer", prefiriendo Sánchez "que sea de América Latina y Caribe".

"Algunos dirán que es solo la opinión de España, pero no estamos solos. Cada vez somos más los países que pensamos lo mismo", expresó. Además, aseguró que todos aquellos que "alaban el éxito del modelo español", donde la economía crece, se descarboniza, reparte, según el presidente, "es gracias a que las mujeres están en el centro de toma de decisiones".

Así mismo aprovechó para vincular el éxito económico de España con la igualdad de género, recordando que el país creció un 2,8% en 2025 y que ocupa el cuarto puesto de la UE en el índice de igualdad. "Sin ellas, no tendríamos estos datos", concluyó.

