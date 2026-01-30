Muere una pareja durante sus vacaciones en Maldivas con cinco días de diferencia

Una pareja jubilada del Reino Unido ha muerto tras pasar unos días de vacaciones en las islas Maldivas. Este destino era habitual para Elaine y Malcolm Richmond, de 70 y 71 años respectivamente, ya que habían ido de vacaciones a la isla de Ellaidhoo 17 veranos consecutivos, tal y como han detallado en el medio británico The Times.

La pareja se enamoró de esta isla, habitada solo por los empleados de un complejo hotelero, en 2008. La pasión por el buceo y los avistamientos de vida marina llevó a Elaine y a Malcolm a visitar Ellaidhoo hasta 60 veces en las últimas décadas.

Murieron con cinco días de diferencia

La muerte de esta pareja la comunicó la funeraria Stubbins and Hope, que está ubicada en Chesterfield, municipio donde vivía el matrimonio. En un primer momento, la funeraria indicó que Elaine y su esposo Malcolm "murieron en un accidente durante una excursión de buceo mientras visitaban Ellaidhoo". Sin embargo, fallecieron con cinco días de diferencia: Elaine murió el 19 de diciembre y Malcolm el 23 de diciembre en un hospital local.

Elaine murió por ahogamiento y Malcolm por intoxicación alcohólica

Elaine Richmond murió por ahogamiento y asfixia después de ser arrastrada por una fuerte corriente mientras buceaba. Según el forense Matthew Kewley, la pareja realizó la inmersión "cuando las condiciones del mar se deterioraron, lo que provocó que Elaine fuera arrastrada por la corriente".

Tal y como ha proseguido Kewley, "Malcolm dio la voz de alarma y buscó ayuda, pero lamentablemente no se pudo hacer nada por la vida de Elaine".

Tan solo cinco días después de Elaine, el hospital de Maldivas informó de la muerte de su marido Malcom. Tal y como detallaron en una investigación, Malcolm murió por una intoxicación aguda tras beber grandes cantidades de alcohol.

El forense adjunto, Matthew Kewley, aseguró que "Malcolm estaba muy ebrio en el aeropuerto" cuando intentó regresar a Reino Unido y esa fue la causa por la que su salud se deterioró.

Homenajes en redes sociales recordando a la pareja británica

Tras estos hechos, las redes sociales se han inundado de mensajes recordando a las víctimas. Pat Scannell, perteneciente al grupo de Facebook 'Maldives Holidaymakers', ha detallado que ambos "eran muy populares, conocidos por todo el personal del hotel de las islas" y ha asegurado que los echarán de menos.

Tanto Malcolm como Elaine eran activos en redes sociales y compartían infinitud de fotos de sus viajes, entre los que destacaban Maldivas, Cuba, Grecia y la India.

Asimismo, publicaron varios documentos que demostraban su experiencia en natación y buceo. Ambos tenían tanta pasión por el buceo que incluso Elaine tenía como fotos de perfil y portada dos imágenes de sus primeras inmersiones al agua profunda junto a su esposo.

