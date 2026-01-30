Muere un adolescente de 13 años tras sufrir un ataque de tiburón: "Tenía una lesión bastante extensa"

Un adolescente de 13 años murió este jueves tras ser atacado por un tiburón en la playa Del Chifre, en Olinda, una ciudad turística del litoral del estado de Pernambuco, en el nordeste de Brasil. El menor, identificado como Deivson Rocha Dantas, estaba jugando con sus amigos en el mar cuando le mordió un tiburón en la parte superior de una pierna.

Según informaron fuentes oficiales, el ataque ocurrió frente a una zona en la que existen avisos acerca del riesgo de presencia de tiburones. Tras la agresión, los bañistas auxiliaron al adolescente y lo trasladaron en una camioneta al Hospital del Tricentenario, pero llegó sin vida debido a la gran pérdida de sangre provocada por la herida.

"Tenía una lesión bastante extensa en la pierna derecha, en una región por donde pasan arterias importantes. Como su lesión era muy grave, se produjo una pérdida significativa de sangre, lo que terminó provocando la muerte", explicó el médico Levy Dalton, que atendió el caso. El especialista detalló que el hospital había sido avisado con antelación y estaba preparado para recibir al paciente, pero las maniobras de reanimación resultaron infructuosas.

El Comité de Monitoreo de Incidentes con Tiburones del Estado de Pernambruco informó que, desde 1992, se han registrado 82 ataques de tiburones en la región, los cuales han provocado un total de 27 muertes. De ese total, 67 ataques tuvieron lugar en Recife y ciudades vecinas, mientras que 14 se produjeron en el archipiélago de Fernando de Noronha.

En la playa Del Chifre se han documentado seis ataques, incluido uno en 2023 que dejó herido a un surfista. El caso anterior más reciente se registró el pasado 9 de enero, cuando una turista de 36 años fue mordida en Fernando de Noronha y sobrevivió pese a sufrir heridas graves.

Otro ataque mortal: un niño de 12 años muere en Australia

El pasado domingo 25 de enero, Nico, un niño de 12 años, murió tras ser atacado por un tiburón mientras saltaba al mar desde un acantilado en Jump Rock, cerca de Shark Beach, en el suburbio de Vaucluse, en Sídney. El menor se lanzó fuera del área protegida por redes antitiburones y fue mordido en ambas piernas, presuntamente por un tiburón toro.

Sus amigos lograron sacarlo del agua y los servicios de emergencia intentaron contener la hemorragia con torniquetes y una transfusión de sangre durante el traslado al hospital. Nico fue operado de urgencia y permaneció varios días en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero finalmente los médicos confirmaron su muerte cerebral y la familia decidió retirarle el soporte vital. Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas extremas del día anterior pudieron influir en la presencia del tiburón cerca de la costa.

