Francia elimina el 'deber conyugal' de tener relaciones sexuales en el matrimonio

Francia quiere acabar con el 'deber conyugal'. La Asamblea Nacional francesa ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley para apuntalar el consentimiento en el Código Civil y acabar con el llamado 'deber conyugal', una figura legal interpretada en algunos casos de divorcio como la obligación de mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio.

En la actualidad, el Código Civil francés estipula en su artículo 215 que "los cónyuges se comprometen mutuamente a una vida en común", una frase esgrimida en el marco de un caso de divorcio concluido en Francia en el año 2019 en el que un hombre obtuvo la disolución del mismo alegando la culpa exclusiva de su esposa, quien dejó de tener relaciones sexuales con él. Al final, el caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que falló en contra de Francia a principios de 2025.

"Ninguna obligación para los cónyuges"

El texto aprobado por la Cámara Baja señala que "esta vida en común no crea ninguna obligación para los cónyuges de mantener relaciones sexuales", una frase que leerá en los ayuntamientos por los registradores civiles em voz alta durante la ceremonia de cada matrimonio, según ha recogido 'LCP', la cadena estatal francesa para las dos cámaras parlamentarias.

El matrimonio "no puede ser una burbuja donde el consentimiento para las relaciones sexuales es adquirido, definitivo y para toda la vida", ha señalado la diputada del Partido Ecologista y Socialista Marie-Charlotte Garin, quien ha presentado el proyecto de ley junto a Paul Christophe, de la formación de centroderecha Horizontes.

