Canadá se rebela contra los aranceles de Trump y prepara una respuesta "dólar por dólar"

Canadá ha decidido plantar cara a Donald Trump después de que las negociaciones comerciales con Estados Unidos terminaran sin un acuerdo. El Gobierno del primer ministro Mark Carney ha anunciado que responderá a los nuevos aranceles estadounidenses con medidas equivalentes, es decir, "dólar por dólar". Las primeras represalias van a entrar en vigor el 8 de septiembre. El conflicto aumentó después de que Washington aplicara aranceles del 50% a determinados productos canadienses.

La medida afecta a unos 20.000 millones de dólares en exportaciones. Canadá considera que las condiciones planteadas por Estados Unidos durante las últimas conversaciones fueron injustas y perjudiciales para sectores importantes de su economía. Carney sostiene que Ottawa no está dispuesto a aceptar un acuerdo "a cualquier precio". Según el primer ministro, Estados Unidos llegó a plantear condiciones que podían perjudicar a industrias como la automovilística, el acero y el aluminio.

También denunció exigencias relacionadas con los acuerdos comerciales que Canadá mantiene con otros países. La respuesta canadiense afectará a productos estadounidenses de sectores como el acero, los lácteos, los electrodomésticos, la electrónica, el papel y los equipos agrícolas. Además, el Gobierno prepara nuevas ayudas para las empresas y los trabajadores que sufran las consecuencias de la guerra comercial.

Guerra comercial entre EEUU y Canadá

La tensión también ha subido por las declaraciones de Trump y de su vicepresidente, JD Vance. Desde Washington se acusa a Canadá de haber realizado nuevas exigencias durante la última fase de las negociaciones. Ottawa, en cambio, asegura que fueron los estadounidenses quienes cambiaron las condiciones del posible acuerdo. El enfrentamiento preocupa especialmente por la enorme relación económica entre ambos países. Estados Unidos es el principal mercado para las exportaciones canadienses, que representan alrededor del 70% del total de sus ventas al exterior.

Además, Trump ha anunciado que los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes y acero canadienses podrían subir hasta el 50% a partir del 1 de enero de 2027. La disputa amenaza así con convertirse en un conflicto comercial más amplio y duradero. Canadá, por ahora, apuesta por responder y buscar nuevos mercados para reducir su dependencia de Estados Unidos. El conflicto entre los dos vecinos norteamericanos entra así en una etapa de máxima tensión.

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