EEUU anuncia ataques contra el Estado Islámico en Nigeria: "Advertí que si no detenían la masacre, se desataría un infierno"

El presidente Donald Trump anuncia este jueves que el Ejército del país ha lanzado un ataque "mortal" contra campamentos del Estado Islámico en Nigeria porque asegura que han estado atacando "cristianos inocentes". Nigeria ha confirmado los ataques como parte de su "cooperación" con EEUU para combatir el "terrorismo y el extremismo violento".

"Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y mortal ataque contra la escoria terrorista de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente (...) a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años ¡e incluso siglos!", publicó Trump en la red Truth Social.

Además, el presidente estadounidense dice que les había advertido a los terroristas de sus intenciones: "Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo". "Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical", añade.

Los ataques que requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada de Estados Unidos desplegado en el Golfo de Guinea.

En los últimos meses, el inquilino de la Casa Blanca ha buscado neutralizar las operaciones de ISIS en Nigeria y ordenó al Pentágono preparar los ataques. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, manifestó su apoyo y afirma que el presidente fue claro cuando dijo el mes pasado: "La matanza de cristianos inocentes en Nigeria (y otros lugares) debe terminar", afirma en 'X'.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, aunque muchos expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas son musulmanes porque parte de los ataques ocurren en el norte del país, de mayoría musulmana.

Un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho revela que en los primeros 220 días de 2025, los terroristas islámicos asesinaron a 7.087 cristianos y secuestraron a 7.800 personas.

Liberan a los alumnos secuestrados

Los alumnos y profesores de la escuela católica St. Mary, en Níger, han sido rescatados y ya se encuentran con sus familias tras el secuestro el pasado mes de noviembre, según confirma la Diócesis Católica de Kontagora.

Más de 60 individuos armados entraron al colegio donde había 629 alumnos (430 en primaria y 199 en secundaria) y procedieron al secuestro.

