Las dudas sobre la vacuna aumentan la ansiedad y pueden traducirse en una peor respuesta inmunitaria

Últimamente hay muchos países que están suspendendiendo la vacunación con un tipo determinado de vacunas, además, los rangos de edad también están cambiando. Esto es lo que se conoce como ruido vacunal y está generando cuadros de ansiedad en muchas personas, porque lo que estábamos esperando, el remedio, ahora es una fuente de preocupación.

Esta preocupación está comenzando a reflejarse en las consultas de los psicólogos, los cuáles están viendo cuadros de estrés y ansiedad por este tema: personas preocupadas porque no les llaman, porque no se quieren vacunar o porque ya tienen una dosis puesta y no saben qué va a pasar con la segunda.

Esto está generando un gran desconcierto y es importante recibir la vacuna sin ansiedad, porque si el estrés aumenta, se puede traducir en una peor respuesta inmunitaria.

No es recomendable vacunarse con estrés o ansiedad

El hecho de cómo nos sintamos también va a afectar a la hora de generar en el cuerpo una respuesta más robusta, duradera y rápida a la hora de desarrollar anticuerpos.

Es más, hace un par de meses, Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, hicieron un estudio de 49 casos de vacunas en humanos que datan de hace 30 años y que documentan cómo el estrés, la depresión y las conductas de salud deficientes pueden afectar negativamente la respuesta inmunológica del cuerpo a la vacunación.

Las consecuencias de estas respuestas negativas se pueden dividir en tres categorías: interferencia con el desarrollo de anticuerpos contra el patógeno, erosión más rápida de la protección de anticuerpos que se desarrolla o intensificación de los efectos secundarios de la vacunación.

