Drones misteriosos sobrevuelan Estados Unidos: qué se sabe de estos artefactos voladores no identificados

Crece la preocupación por el avistamiento de drones no identificados en distintos puntos de Estados Unidos. Los testigos aseguran que algunos son del tamaño de un autobús. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional creen que no suponen una amenaza para la seguridad, pero nadie sabe de dónde salen.

Los primeros drones se detectaron en Nueva Jersey y desde entonces cada vez en más estados. El Pentágono asegura que no son de fabricación extranjera. Se sabe que algunos superan los 100 kilómetros por hora y que han llegado a sobrevolar instalaciones militares y un campo de golf del presidente electo, Donald Trump. El próximo presidente de Estados Unidos ha pedido que los derriben.

"Misteriosos avistamientos de drones en todo el país. ¿Puede esto realmente estar sucediendo sin el conocimiento de nuestro gobierno? ¡No lo creo! Háganselo saber a la gente, ahora. De lo contrario, ¡¡¡derríbenlos!!!", dijo en su red social, Truth Social.

El Gobierno de Estados Unidos intenta tranquilizar a la población. "Déjenme calmar esos nervios. No hemos visto nada inusual, ninguna actividad inusual. No tenemos conocimiento de ninguna amenaza", ha señalado a la 'CNN' el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Asimismo precisó que no significa que no se hayan visto, sino que no hay preocupación por ello.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha pedido más ayuda federal al presidente estadounidense, Joe Biden, para investigar la aparición de estos drones. Murphy señaló que debido a que las leyes existentes limitan la capacidad de las fuerzas de seguridad estatales y locales para contrarrestar una aeronave no tripulada, necesitan más recursos para conocer qué hay detrás de estos avistamientos.

"No es que alguien pueda simplemente derribar un dron en el cielo, eso en sí mismo sería peligroso", dijo Mayorkas.

No sospechan que vengan de fuera

Staten Island en Nueva York informó de varios avistamientos. Simultáneamente, Pensilvania informó de la presencia de estos artefactos en Filadelfia. La Administración Federal de Aviación (FAA) respondió ante el aumento de avistamientos implementando restricciones temporales de vuelo sobre instalaciones como el Picatinny Arsenal y el Trump National Golf Club Bedminster.

Agencias de inteligencia de Estados Unidos descartan participación extranjera en los avistamientos. No creen que los avistamientos involucren una conexión con el extranjero, ni un operador en tierra conectado a un Gobierno extranjero.

A pesar de las investigaciones en curso, Bonhan II, comandante del Picatinny Arsenal, comunicó que las bases militares no están detrás de los drones. Mientras, más de 20 alcaldes del estado instan a la transparencia en las investigaciones, reaccionando ante la falta de respuestas claras.

