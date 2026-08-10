Vídeo: Irán publica por primera vez las imágenes de Mojtaba Jamenei, su nuevo líder desde el inicio de la guerra

Irán ha compartido este domingo las primeras imágenes de su líder supremo, Motjaba Jamenei, desde el inicio de la guerra con EE.UU. En estas imágenes Jamenei se encuentra sentado de perfil, en el suelo y manteniendo una conversación con otros hombres.

Según fuentes cercanas consultadas por el 'New York Times', Mojtaba Jamenei se esconde actualmente en un lugar remoto.

El contenido de grabación podría remontarse a un momento previo a la guerra entre Irán y EE.UU., pues tras la muerte del antiguo líder persa, Alí Jamenei, su hijo también habría sufrido heridas graves que le causaban problemas para hablar.

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