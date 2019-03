Los dos sospechosos del atentado de Boston son hermanos y de origen checheno

Dzhokhar Tsarnaev, el sospechoso del atentado del Maratón de Boston que permanece fugado, es un checheno de 19 años que residía legalmente en Estados Unidos, estaba registrado para votar y fue becado para estudiar en la ciudad de Cambridge. Él y su hermano, Tamerlan Tsarnaev, el segundo sospechoso de colocar las bombas en la maratón de Bostón, que ha fallecido en el enfrentamiento con la Policía, vivían en una casa cercana al lugar donde se produjeron los hechos de la madrugada de hoy.

El tío de los jóvenes, Ruslan Tsarnaev, dijo en entrevista exclusiva con el canal local Fox 25 que Dzhokhar era un buen estudiante, que quería ser médico y que estaba en paro la última vez que supo de él. "Temo que su hermano mayor haya podido tener una mala influencia sobre él", indicó el familiar, que le pidió a su sobrino fugado y sobre el que se cierne un despliegue policial inédito en la ciudad de Boston, que se entregue. "Todo en lo que crees es mentira", aseguró.

Según los registros de internet y contrastados con medios locales, Dzhokhar estudió en el instituto Ringe & Latin School de la ciudad de Cambridge, que le concedió una beca en 2011 por 2.500 dólares. El joven participaba en clases de lucha y, según indicó una excompañera de clase, era una persona callada y poco sociable. Según la joven, ambos se graduaron hace dos años, lo que sumado a que estaba registrado para votar, indica que hacía relativamente bastante tiempo que residía en Estados Unidos.

El sospechoso fugado estudiaba en Cambridge y quería ser médico

Las bases de datos municipales señalan que Dzhokhar y su hermano de 26 años vivían en una casa con seis miembros de una misma familia. En la red social VK.com el perfil de Djohar Tsarnaev coincide casi al milímetro con lo que describen los testigos y familiares y la foto en la que aparece se parece mucho a las provistas por la policía en las últimas horas. Según la red, el cumpleaños de Dzhokhar es el 22 de julio y su familia es originaria de Makhachkala, en el Dagestán ruso, a orillas del Mar Caspio.

Según la cadena CNN, el sospechoso fallecido podría haber tenido el cuerpo cubierto con explosivos, lo que explicaría que llegara al hospital con heridas ocasionadas por detonaciones. La policía, que ha llevado a cabo un gran despliegue de personal y vehículos blindados en la zona de Watertown, actúa con mucha cautela por el temor a que el fugado haya plantado explosivos o los cargue consigo. Unas 380.000 personas viven en las zonas en las que la Policía ha pedido a los residentes que se refugien en sus casas y no salgan a la calle, incluidas las localidades de Cambridge y Watertown.

Dzhokhar posteaba mensajes islamistas

Dzhokhar Tsarnaev posteaba habitualmente enlaces a páginas web islamistas y exigía la independencia de Chechenia en su perfil personal de la red social VK. En ella, Tsarnaev, de 19 años, se identifica como graduado de la clase de 2011 en el instituto público Cambridge Rindge and Latin, de Cambridge, Massachusetts. Tsarnaev añade que acudió a la escuela primaria de Majachkala, capital de la república rusa de Daguestán, frontera Chechenia y se declara hablante de inglés, ruso y checheno.

En el apartado "Visión del Mundo" de su perfil, Tsarnaev escribe "Islam" y considera que "su carrera y el dinero" son sus "prioridades personales". Desde que se diera a conocer su identidad como sospechoso su perfil se ha inundado de insultos por parte de otros usuarios.

"No tienen nada que ver con Chechenia"

Otras fuentes apuntan a que los hermanos Tsarnáev no tienen nada que ver en la actualidad con Chechenia, según las autoridades de la república norcaucasiana rusa. "Los individuos sospechosos de haber perpetrado el crimen en Boston no tienen ninguna relación con Chechenia", aseguró hoy Alvi Karímov, portavoz del líder chechén, Ramzán Kadírov, a la agencia rusa Interfax. El funcionario explicó que "la familia Tsarnáev hace muchos años que se trasladó de Chechenia a otra región".

"Durante largo tiempo vivió en (la república centroasiática de) Kazajistán y desde allí emigraron a Estados Unidos, donde los miembros de la familia recibieron permiso de residencia", apuntó. Por ello, agregó, "los individuos de los que estamos hablando no vivieron en Chechenia cuando eran mayores y si se convirtieron en 'malos', pues esa pregunta habrá que hacérsela a los que les educaron".