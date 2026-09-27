Dos pandas chinos llegan a Estados Unidos para una estancia de diez años en el Zoo de Atlanta

China ha enviado este domingo dos pandas gigantes a Estados Unidos, donde permanecerán durante los próximos diez años en el zoológico de Atlanta. El traslado de Ping Ping y Fu Shuang se produce pocos días después de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington y supone un nuevo capítulo en la conocida como "diplomacia del panda".

Los dos animales, nacidos en 2020, proceden de la Base de Investigación de Cría de Panda Gigante de Chengdu, situada en la provincia china de Sichuan. Ambos emprendieron el viaje desde el aeropuerto internacional de Chengdu a bordo de un vuelo especialmente preparado para su traslado. Está previsto que lleguen próximamente a Atlanta, donde comenzarán su estancia de una década.

El anuncio de la llegada de los pandas fue realizado por Xi Jinping durante la ceremonia de bienvenida celebrada en la Casa Blanca junto al presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario chino presentó a los animales como un símbolo de amistad entre las poblaciones de China y Estados Unidos.

Antes de recibir a los pandas, el zoológico de Atlanta ha realizado diferentes preparativos y mejoras en sus instalaciones para garantizar el bienestar de los animales. Además, especialistas chinos han colaborado con los expertos estadounidenses para establecer las condiciones necesarias relacionadas con la alimentación, la salud, el cuidado diario y los espacios en los que vivirán.

La llegada de Ping Ping y Fu Shuang recupera una tradición de cooperación entre China y el zoológico de Atlanta. Durante 25 años, este centro estadounidense contó con varios pandas chinos, aunque en 2024 los cuatro ejemplares que permanecían allí regresaron a China.

Diplomacia del panda

El nuevo acuerdo se enmarca en la llamada "diplomacia del panda", una estrategia de cooperación internacional que utiliza estos animales como símbolo de amistad y acercamiento entre China y otros países. Los pandas gigantes son una de las especies más representativas de China y gozan de una gran popularidad en todo el mundo.

Además del componente diplomático, estos acuerdos permiten la colaboración entre científicos y especialistas en ámbitos como la conservación, la reproducción, la alimentación y la investigación de la especie. Con la llegada de los dos nuevos ejemplares, Atlanta vuelve a convertirse en uno de los lugares donde la cooperación entre China y Estados Unidos queda representada a través de estos emblemáticos animales.