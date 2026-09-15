Un asesor de seguridad del Kremlin dice que Polonia dejaría de existir "en dos o tres días" en caso de ataque contra Rusia

Nikolái Pátrushev, asesor del Kremlin y estrecho colaborador del presidente ruso, Vladímir Putin, ha advertido de las consecuencias que tendría para Varsovia participar en una acción militar contra Moscú.

"En caso de que Polonia participe en acciones militares contra Rusia, nuestro país empleará todo el arsenal de fuerzas y medios a su disposición y el Estado polaco dejaría de existir en dos o tres días", ha asegurado Pátrushev en una entrevista con el periódico 'Argumenti y Fakti'.

Sus palabras responden a las declaraciones del ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, sobre la superioridad aérea de Varsovia respecto a Moscú. Pátrushev ha cuestionado esa valoración y sostiene que las Fuerzas Armadas rusas no están utilizando todo su potencial durante la guerra en Ucrania.

Polonia refuerza la seguridad de su frontera

La advertencia llega mientras Polonia incrementa la vigilancia en sus pasos fronterizos con Ucrania. Sikorski ya adelantó este lunes la necesidad de reforzar la seguridad ante lo que considera provocaciones rusas cada vez más frecuentes.

El Ejército polaco ha recuperado además un dron, probablemente de origen ruso, en la zona costera de Rusinowo, en el norte del país, según informó el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Durante el fin de semana, las defensas polacas permanecieron en máxima alerta después de detectar un ataque masivo con drones en el oeste de Ucrania. Los ataques provocaron daños en la locomotora de un tren de pasajeros situado a dos kilómetros de la frontera polaca y alcanzaron una gasolinera próxima al paso fronterizo de Dorohusk-Yagodzin.

La UE pide no dejarse intimidar

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha pedido a los socios de Ucrania que no se dejen intimidar. Poco antes del ataque había circulado por la misma línea ferroviaria otro convoy en el que viajaban el ex primer ministro británico Boris Johnson y varios altos funcionarios europeos.

Kiev sospecha que el ataque pudo estar dirigido contra el tren en el que viajaban los representantes europeos. Rusia, por su parte, confirmó el domingo una operación contra infraestructura ferroviaria en el oeste de Ucrania y justificó el ataque asegurando que esas vías se utilizan para transportar armamento procedente de Europa.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha advertido ante los últimos acontecimientos de que la "escalada de acciones de Rusia" se encuentra "cada vez más cerca de nuestra frontera".