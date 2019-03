Un grupo terrorista islámico retiene a 41 occidentales y 150 argelinos en un yacimiento en Argelia

El grupo islamista dirigido por el argelino Moktar Belmoktar, conocido como 'Bellawar', reivindicó este miércoles el ataque al campo petrolero de Ain Amnas, en el sur de Argelia, y afirmó tener en su poder a 41 rehenes occidentales, 7 de ellos estadounidenses. Además, la empresa francesa de hostelería CIS Catering ha confirmado que 150 de sus empleados argelinos se encuentran en el interior de la refinería de BP.



Dos personas hann muerto también durante el ataque. Se ha confirmado que los fallecidos son un argelino y un ciudadano británico, según ha confirmado el ministro del Interior de Argelia, Dahou Ould Kablia. Además hay seis heridos: un noruego, un escocés, un británico, dos policías y un oficial de seguridad.



Según la agencia mauritana privada de información 'on line' ANI, el ataque a la base petrolera fue perpetrado por un batallón llamado 'Firmantes de sangre', que ahora tienen secuestrados a técnicos de nueve o diez nacionalidades. Al menos dos extranjeros han muerto en el ataque en la planta de tratamiento de gas en In Amenas, cerca de la frontera con Libia.



El diario argelino 'El Watan' ha informado en su página web, citando a un responsable de seguridad, que los secuestrados serían en total 41, entre los que habría siete estadounidenses, dos franceses, así como británicos y japoneses.



Los secuestradores de varias decenas de extranjeros de distintas nacionalidades en una planta de procesamiento de gas en el este de Argelia han pedido el fin de la "brutal agresión" francesa en Malí y han advertido de que París y los demás países de procedencia serán "responsables" de lo que les pueda pasar a los rehenes si no se cumplen sus demandas, en un mensaje remitido a la agencia mauritana ANI.



Retenidos 150 empleados de CIS Catering

Ciento cincuenta trabajadores de la empresa francesa de hostelería CIS Catering están retenidos en las instalaciones de la multinacional BP, asaltadas este miércoles por un grupo armado en el sureste de Argelia, informó la misma.



"Ciento cincuenta empleados argelinos de nuestra filial Cieptal están actualmente retenidos en el sitio del consorcio BP. No pueden salir de la base", declaró el presidente de la sociedad, Régis Arnoux, en el sitio de Journal du Dimanche.



El responsable de CIS Catering indicó que había alertado al ministerio francés de Asuntos Exteriores y a la Embajada de Francia.

"Según mis informaciones, un grupo de unos sesenta terroristas procedentes de países vecinos, fuertemente armados y muy bien pertrechados, atacaron esta noche la base", agregó.



"Tomaron como rehenes a todos los expatriados, sin distinguir nacionalidad (...) los empleados argelinos no tienen la posibilidad de marcharse. Están retenidos en el interior del sitio. La situación es muy preocupante", añadió.



EEUU confirma la presencia de estadounidenses entre los retenidos

El Gobierno de EE.UU. confirmó que hay ciudadanos estadounidenses entre los secuestrados en Argelia aunque no quiso especificar cuántos son.



"No voy a entrar en números. No voy a entrar en nombres. No voy a entrar en más detalles mientras estemos trabajando en este tema con las autoridades argelinas y también con sus trabajadores", reconoció la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, en su rueda de prensa diaria.



El primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, confirmó que varios ciudadanos de este país nórdico permanecen secuestrados, tras el ataque de un grupo terrorista a una planta de gas en el sureste de Argelia.