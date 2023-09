Los donantes ya no serán anónimos en Reino Unido: los hijos podrán conocer la identidad de sus padres biológicos

Reino Unido acaba de anunciar que cambia su legislación para sumarse al grupo de países europeos que permiten conocer la identidad de los donantes.

Hasta el momento, los países como Alemania, Holanda, Portugal y Suecia, no permitían la donación de gametos (célula reproductiva) fuera anónima, esta misma norma la aplica ahora Reino Unido.

A partir de este mismo domingo, todos aquellos hijos de donantes que quieran saber la identidad de sus padres biológicos, podrán hacerlo. Solamente podrán acceder a esta información los niños que fueron gestados desde el año 2005 en adelante.

Los hijos de las personas que han utilizado este método para concebir, quieren tener acceso a las identidades de sus padres biológicos por razones que tiene que ver con la genética y el derecho a conocer la procedencia de cada uno de ellos.

La mayoría de los países ha optado por implantar un modelo mixto, en el que se podrá elegir si se quiere o no dar los datos para ser localizados. En los países que es obligatorio, el número de donantes ha caído en picado.

La situación en España

Para poder ser donante en España, se necesita pasar por un control y examen exhaustivo, en el que se asegura la calidad del esperma y óvulos, que no se padezca ninguna enfermedad venérea y que no haya un historial de enfermedades congénitas. Si alguno de los donantes no supera alguno de estos exámenes médicos, no podrá ser donante.

Por el momento la donación de gameto sigue siendo anónima, aunque cada vez hay más voces que quieren cambiar la ley: "Me provoca una sensación de maltrato. Se ha decidido una ley que actúa en mi contra, ese 50% soy yo", declara Miquel Roura, concebido por este método y una de las voces más notorias respecto a esto en España.

Según los expertos, a nivel psicológico puede beneficiar a los niños conocer a sus padres biológicos y les puede ayudar a entender de dónde vienen. "Es mejor conocer tu historia, integrarla sea como sea y desde una posición adulta y madura aceptar un poco de dónde venimos, ¿no?", dice Diana Sánchez, psicóloga perinatal.

Dentro de este debate, también entra en el debate los derechos de los donantes y de los padres que recurren a esta técnica para poder concebir. Además, entra en la ecuación que ha caído en picado el número de donantes en los países en os que es obligatorio dar los datos para poder ser localizado en un futuro. Algo realmente preocupante teniendo en cuenta los datos de natalidad en Europa.