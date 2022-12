Trump amenaza con cortar la ayuda a los países que no eviten la entrada de droga a EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con cortar la ayuda financiera a los países que no eviten la entrada de drogas a los Estados Unidos, a los que no mencionó. "Quiero detener la ayuda. Quiero detenerla. Si no pueden evitar que las drogas lleguen, porque ellos podrían evitarlo mucho más fácil que nosotros", dijo Trump en una visita a una división de la Oficina de Protección de la Frontera y las Aduanas (CBP, en inglés).

"Estos países -añadió- no son nuestros amigos. Saben, pensamos que son nuestros amigos y les mandamos ayudas masivas. Y ahora no voy a citar sus nombres (...), les mandamos ayudas masivas y están llenando nuestro país de drogas y se están riendo de nosotros". "Les damos miles y miles de millones de dólares y no hacen lo que se supone que deberían hacer. Y ellos lo saben. Pero vamos a tomar una acción muy dura", afirmó finalmente Trump.

En la reunión con funcionarios de la CBP, el presidente se mostró muy interesado en el origen de drogas como la cocaína, la heroína y metanfetaminas en su camino hacía Estados Unidos. Trump preguntó, concretamente, por los esfuerzos de Colombia y México en la lucha contra el narcotráfico.

El jefe de la CBP, Kevin K. McAleenan, explicó en respuesta al presidente que en el último año ha habido "una mejora importante en el diálogo y la eficacia" con las autoridades mexicanas, pero no dijo nada de Colombia.

Desde que Trump llegó hace un año a la Casa Blanca, Estados Unidos ha pedido a Colombia, uno de sus mayores aliados en la región, que haga "todo lo posible" para eliminar el narcotráfico y ha advertido de posibles "problemas bilaterales" si no se ataja el aumento de cultivos. También ha amenazado con incluir a Colombia en una lista negra junto a Venezuela y Bolivia por incumplir sus compromisos internacionales en esa materia.

La amenaza pronunciada por Trump coincide, además, con la primera gira de su secretario de Estado, Rex Tillerson, por Latinoamérica, que incluye paradas en México y Colombia.