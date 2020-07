Trump responde a la desconfianza mostrada por Merkel hacia su gobierno criticando la política comercial y militar de Alemania

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que la política comercial y militar de Alemania es "muy mala" para su país y advirtió de que "esto va a cambiar". "Tenemos un déficit comercial ENORME con Alemania, además de que ellos pagan MUCHO MENOS de lo que deberían en OTAN y militar. Muy malo para EEUU. Esto va a cambiar", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change