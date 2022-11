McDonald's critica a Trump a través de Twitter: "Eres un presidente repugnante, queremos a Obama de vuelta"

La cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's ha eliminado de una de sus cuentas oficiales de Twitter una publicación en la que criticaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El tuit decía "@realdonaldtrump eres un presidente repugnante y nos encantaría que @BarackObama volviera, además tienes las manos pequeñas".

La compañía ha explicado a través de la misma red social que el equipo de Twitter les ha notificado que su cuenta ha sido hackeada. "Hemos borrado el tuit y estamos investigando lo ocurrido", han explicado.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.