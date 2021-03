Donald Trump, que fue presidente de Estados Unidos desde el 2017 hasta el 2021, ha admitido que no es "fan" de Meghan Markle, duquesa de Sussex. Trump ha afirmado que reina Isabel II de Inglaterra "es una magnífica persona".

"No soy un fan de Markle, las cosas que dice sobre la familia real, la reina (...) yo he conocido a la reina y pienso que la reina es una magnífica persona y no soy fan de Meghan", ha afirmado el expresidente de Estados unidos, Trump, durante una entrevista en 'Fox News'.

Sobre los rumores originados porque Megan Markle podría estar pensando en presentarse a unas futuras elecciones para ser presidenta de Estados Unidos, Donald Trump se ha pronunciado: "Bueno, espero que eso suceda, porque si eso sucediera creo que yo estaría todavía más inclinado a presentarme", aseguraba el exmandatario, que continúa siendo el líder del Partido Republicano y que ha dejado la puerta abierta a volver a ser candidato en 2024.

Durante una entrevista que realizó Oprah Winfrey a Markle, la duquesa de Sussex, se ha desatado una polémica en la que se ha visto envuelta la familia real británica por unos comentarios que le hicieron a Megan Markle sobre el color de piel que tendría su hijo.

Durante la entrevista, la duquesa de Sussex reveló que mientras estaba embarazada tuvo pensamientos suicidas y afirmó que la Casa Real se negó a ayudarla. Enrique, el duque de Sussex, ha afirmado que se ha sentido "muy defraudado" por su padre, Carlos de Inglaterra.

Todas estas afirmaciones de racismo están llevando a la Corona británica a sumirse en una de las peores crisis que ha tenido la familia real británica en décadas.