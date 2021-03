Donald Trump se cuelga la medalla por la vacuna del coronavirus en EEUU: "Si no fuera por mi, no la tendrían"

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, vuelve a ser el foco de atención, esta vez por unas declaraciones en las que asegura que si no hubiese sido por él, la población del país no habría tenido acceso a la vacuna del coronavirus.

"Espero que todos recuerden cuando reciban la vacuna COVID-19 que si no fuera presidente no habrían tenido esa bonita vacuna en 5 años, en el mejor de los casos, y probablemente no la obtendrían en absoluto", explicaba Trump en un comunicado. "¡Espero que todos lo recuerden!", insistía.

Una vez más, y sin redes sociales, Donald Trump vuelve a la carga para colgarse la medalla por lograr la campaña de vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos, uno de los países más golpeados por la pandemia.

Los expresidentes se unen por la vacuna

Las declaraciones de Trump se dieron poco antes de que todos los expresidentes vivos de EEUU, menos él, unieran sus voces en un anuncio para transmitir la importancia y la necesidad de vacunarse contra la COVID-19.

En la campaña publicitaria participaron los expresidentes demócratas Barack Obama (2009-2017), Bill Clinton (1993-2001), Jimmy Carter (1977-1981); y el republicano George W. Bush (2001-2009), así como las exprimeras damas Michelle Obama, Hillary Clinton, Rosalynn Carter y Laura Bush.

El anuncio está dividido en dos partes. En una primera, se ve a los expresidentes y primeras damas recibiendo la vacuna mientras comparten anécdotas personales. Por otro lado, Clinton, Bush y Obama aparecen juntos de pie, uno al lado del otro, para lanzar un mensaje a la población estadounidense.

"Pronto la vacuna estará disponible para todo el mundo", dice Bush, dando comienzo a la campaña. Le sigue Obama, con un discurso en el que afirma que "esta vacuna significa esperanza. Te protegerá a ti y a aquellos a los que amas de esta enfermedad peligrosa y mortal".

Y así suceden una serie de optimistas palabras para vencer a la pandemia, mientras Clinton asegura que está deseando volver presencialmente al trabajo. Por su parte, Obama lo que quiere es abrazar a la madre de Michelle; mientras, Bush no puede contener sus ganas de ir a ver a los Texas Rangers en un estadio.

Carter, de 96 años, no aparece en el vídeo, pero se le oye decir: "Quiero vacunarme porque quiero que esta pandemia acabe lo antes posible".

Ni Trump, ni Melania

Los únicos a echar en falta en el vídeo promocional son el expresidente Donald Trump y su esposa Melania. Para hacerse notar, y poco tiempo antes de que se divulgaran los anuncios, el magnate decidió entonces, a través en un comunicado, solicitar el reconocimiento de haber conseguido la vacuna contra la COVID-19 para la población estadounidense.

Según adelantó la semana pasada el diario 'The New York Times', ambos recibieron la vacuna en secreto antes de salir de la Casa Blanca.

El mapa de la vacunación en EEUU

Fuentes cercanas al equipo de Joe Biden, actual presidente de EEUU, aseguraron este jueves que 1 de cada 4 adultos estadounidenses han recibido, al menos, la primera dosis del tratamiento frente al virus.

Hasta ahora, 62,5 millones de personas en EEUU han recibido al menos una de esas dosis, de las cuales 32,9 millones ya están inmunizadas por completo, de acuerdo a datos publicados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

Si quieres saber cómo avanza la campaña de vacunación en el mundo, España o en tu comunidad, lo puedes hacer a través de la herramienta CuentaVacunas de Antena 3.