Donald Trump aprueba que Bolsonaro vaya a Estados Unidos: "Yo lo aprobaría, creo que son buenas personas"

Cuando Brasil todavía vive la resaca electoral que ha dejado en el poder a Lula da Silva, Flavio Bolsonaro habría huido junto a su mujer y a sus hijas. El excandidato presidencial está investigado por fraude y blanqueo de dinero su destino se cree que ha sido Estados Unidos que también acogió a su hermano, que también tiene problemas con la justicia brasileña y podría ser detenido si regresa. La familia ya habría llegado a Miami.

Lula Da Silva ha calificado este acto de "vergonzoso". El presidente de Brasil que celebra su 81 cumpleaños tras su reciente victoria en las urnas ha manifestado que "lamentablemente así es la familia Bolsonaro, Brasil es su segunda patria, su primera patria es Estados Unidos".

Esta huida se ha producido tan solo dos días después de conocer el resultado de los comicios, de saberse derrotado en la segunda vuelta y después de que el mismo Bolsonaro amenazara con "pedir la anulación de estas elecciones", algo que no compartía su partido que sí reconoció a Lula como el vencedor. Además, ha incumplido su palabra porque hace tan solo unos días aseguraba que no tenía ninguna intención de irse del país y que entregaría sus pasaportes, algo que finalmente nunca hizo, incumpliendo la orden de la justicia. Su coordinador de campaña ha asegurado que no sabía nada de los planes de su candidato, pero que entiende la decisión que ha tomado de abandonar el país.

En cuanto a cómo se habría orquestado la fuga, todo habría sido con la ayuda de Estados Unidos y Argentina. Según fuentes cercanas a la administración Trump, el secretario de estado, Marco Rubio, habría sido el cerebro de la operación para sacar a Flavio Bolsonaro del país. De hecho el propio presidente de Estados Unidos ha afirmado que estaría encanto de acoger al brasileño y que tanto él como su familia "son personas decentes". Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina ha confirmado que la familia Bolsonaro ha escapado a través de Argentina. Han aterrizado en la provincia de Misiones y de ahí han puesto rumbo a Ecuador, para evitar el espacio aéreo de Brasil, desde ahí se habrían dirigido ya a Miami, en Florido, Estados Unidos.

Recordemos que el padre de Flavio Bolsonaro es el expresidente de Brasil, Jair Bolconaro, y que permanece en arresto domiciliario tras ser condenado por orquestar un golpe de estado tras perder las elecciones tras las elecciones de 2023.

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