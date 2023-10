Dimitri Murátov: "Ya no puedo ejercer mi profesión en Rusia"

"Muchos periodistas se fueron del país, y las pocas redacciones que quedan en Rusia sirven a los intereses de Putin". Es el desolador panorama que retrata el periodista Dimitri Murátov en su charla con Vicente Vallés que ha supuesto el punto final este jueves a la segunda edición de Metafuturo.

Murátov, fundador del periódico Nóvaya Gazeta en 1993, recuerda que ya no puede ejercer su profesión en su país, que su web está bloqueada en Rusia y su edición en papel prohibida. El mes pasado, además, el Ministerio de Justicia ruso le incluyó en su lista negra de "agentes extranjeros". De hecho, recuerda que cuando escribía artículos en prensa estaba obligado a poner que era "enemigo del pueblo" y ahora incluso se le prohíbe donar dinero a alguna ONG rusa porque se consideraría financiada por un agente extranjero.

El periodista ahora exiliado asegura que la población rusa no apoya masivamente a Putin, como pretende hacer creer el Kremlin. "No es verdad que todos los rusos apoyen lo que nosotros tenemos que llamar operación especial militar en Ucrania. En la población mayor, el 80% sí apoya a Putin y siempre lo ha hecho. De los jóvenes, más del 80% no quiere esa operación militar y quiere vivir con los valores rusos y europeos".

También muestra su preocupación por la creciente influencia de las tesis belicistas en otros países de la órbita de Rusia: "Hay muchas potencias nucleares que empiezan a solidarizarse con organizaciones criminales y comienzan a ver la guerra nuclear como buena. Hace falta restaurar el temor a la escalada nuclear", ha dicho.

Murátov reconoce que esa guerra nuclear la puede iniciar su propio país y se pregunta cómo es posible que, por primera vez, el destino del planeta pueda depender de una persona como Vladimir Putin, alguien que "controla la mitad del poder de todo el mundo como si fuera la llave de su coche".

No se muestra optimista de cara al futuro

De cara al futuro, Murátov no se muestra nada optimista respecto a la posibilidad de que algo cambie en su país natal: "Los políticos profesionales que les gustaría participar en las elecciones están en la cárcel. Las elecciones requieren debates, prensa libre... y yo no veo ninguna posibilidad de celebrar elecciones democráticas en Rusia".

Reflexiones que ha hecho el periodista ruso como cierre a la cuarta y última jornada del foro Metafuturo, organizado por Atresmedia. Una jornada centrada sobre todo en los riesgos que amenazan a la verdad y a la información en todo el mundo. Javier Bardají, Consejero Delegado de Atresmedia Corporación, ha señalado a las plataformas digitales que se desentienden de la desinformación que publican sus usuarios, frente a los medios de comunicación cuya obligación es “asegurar la supervivencia de la confianza”.

También han intervenido en esta jornada de clausura la Vicepresidenta Primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, y la científica de datos Frances Haugen, que fue quien desveló la manera que tienen las redes sociales como Facebook de potenciar los contenidos falsos y los mensajes de odio. Haugen ha advertido del riesgo añadido que supone la inteligencia artificial y ha instado a actuar de inmediato.