Guerra Irán
Dimite el director del Centro contra el Terrorismo de EEUU en rechazo a la guerra de Irán: "No puedo, en conciencia, apoyarla"
Joe Kent ha anunciado su dimisión alegando discrepancias con la Administración de Donald Trump por la guerra en Irán, un conflicto que no ve justificado y que achaca a "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos".
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Desacuerdo en el entorno del presidente de Estados Unidos por la guerra contra Irán. El director del Centro Nacional contra el Terrorismo, Joe Kent, ha presentado su dimisión, mostrando así su rechazo con el conflicto.
"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", ha escrito Kent en una carta dirigida a Donald Trump.
En su carta, Kent, veterano del Ejército estadounidense, recordó que Trump hizo campaña bajo el lema "Estados Unidos primero", defendiendo que las guerras en Oriente Medio suponían una trampa que costaba vidas a los soldados y perjudicaba la prosperidad del país.
El militar acusó a altos cargos israelíes de haber impulsado "una campaña de desinformación" para favorecer la ofensiva contra Irán, una estrategia que, según dijo, ya se utilizó para arrastrar a Estados Unidos a la "desastrosa guerra de Irak". "Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo", sentencia en su misiva.
13 militares estadounidenses fallecidos
La guerra en Irán, en la que han muerto al menos 13 militares estadounidenses y que ha provocado un aumento del precio de la gasolina, también ha generado críticas dentro del entorno de Trump. Algunas voces, como la del periodista Tucker Carlson, consideran que este conflicto contradice su promesa electoral de centrarse en la política interna y evitar nuevas guerras en el exterior.
¿Qué es el Centro Nacional contra el Terrorismo?
El Centro Nacional contra el Terrorismo, dependiente de la Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 con el objetivo de centralizar la información sobre terrorismo internacional.
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