Zoo Japón
'Punch', el macaco rechazado por su madre logra integrarse en la manada
El macaco japonés abandonado y rechazado por el grupo, consigue integrarse en la manada tras aferrarse a un peluche que le dio la seguridad que no tuvo al nacer.
Un pequeño macaco japonés llamado Punch ha logrado integrarse en su manada después de haber sido abandonado por su madre y rechazado por el resto del grupo en el zoo donde nació.
Las primeras semanas de vida fueron especialmente duras. Además de no contar con el amparo materno, el resto de macacos tampoco lo aceptó. Algunos visitantes grabaron escenas en las que se veía a otros ejemplares empujándole e intentando golpearle, mientras el pequeño trataba de mantenerse cerca del grupo.
Según explicó el trabajor del zoo Kosuke Shikano, las crías de macaco japonés se aferran inmediatamente al cuerpo de su madre tras el nacimiento. Ese contacto no solo fortalece sus músculos, sino que también les proporciona seguridad al poder sujetarse a algo estable. Punch, al haber sido abandonado, no tenía a que agarrarse.
Ante esta situación, los cuidadores probaron distintas soluciones para ofrecerle un apoyo físico similar al que tendría con su madre. Le dieron toallas enrolladas de diferentes grosores y varios peluches, hasta que finalmente encontraron uno que marcó la diferencia: un muñeco de orangután del que el pequeño no se separa.
Con el paso del tiempo, la situación ha mejorado. "Últimamente pasa menos tiempo con el peluche, día tras día, y está interactuando más con los otros monos. Si las cosas siguen así, creo que se integrará poco a poco a la manada, y creo que llegará el día en que ya no necesite su peluche", señaló Shikano.
Hoy, la historia de Punch tiene un desenlance esperanzador: el macaco que fue rechazado por su madre y por el grupo ha conseguido ser admitido por la manada, avanzando pasito a pasito hacia una integración plena.
