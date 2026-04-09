Confiesa haber abusado a su hijastra más de 900 veces: la obligaba a mantener relaciones sexuales con su hermano mientras grababa

Un hombre confesó este miércoles ante un tribunal alemán haber abusado sexualmente de su hijastra en más de 900 ocasiones, obligando a la menor y a su hermanastro a realizar actos sexuales entre sí mientras él los grababa con el pretexto de vender el material para solucionar los problemas económicos de la familia, según señalan medios germanos como Bild y Der Spiegel.

Tal y como relatan las fuentes, el hombre, de 46 años, reconoció ante el Tribunal Regional de Erfurt los cargos, después de que su abogada indicara que su cliente no quería prestar declaración. Sin embargo, el acusado rectificó después de que el juez le explicara que, ante la gran cantidad de pruebas que había en su contra, solo con una confesión podría conseguir una reducción en la condena.

"Este caso supera cualquier otro que esta sala haya visto jamás", señaló el magistrado, que solicitó al hombre su cooperación para evitar que los niños tuvieran que testificar. La Fiscalía enumeró hasta 973 ocasiones en las que el hombre abusó, grabó y fotografió a su hijastra, nacida en 2007, entre los años 2017 y 2024.

Además, entre los cargos también se encuentran el haber abusado sexualmente a la joven en una escuela, donde trabajaba como limpiador y de haber contactado con una amiga de la hijastra a través de una cuenta falsa en redes sociales, haciéndose pasar por un joven de 21 años, para ofrecerle dinero a cambio de fotos de ella desnuda. Todo ello supuestamente con el objetivo de vender el material en la red oscura para mejorar la situación económica de la familia.

Los investigadores fueron alertados por un centro de lucha contra la explotación infantil en EE.UU, que colabora con Meta, y que había detectado dicho material relacionado con menores. Durante el registro de su apartamento, la Policía alemana halló más de 160 horas de material pornográfico infantil en varios discos duros y otros soportes de almacenamiento.

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