Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Abuso Sexual

Confiesa haber abusado a su hijastra más de 900 veces: la obligaba a mantener relaciones sexuales con su hermano mientras grababa

El hombre pretendía vender el material en la red oscura para mejorar su situación económica.

Polic&iacute;a alemana

Policía alemanaEuropa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Un hombre confesó este miércoles ante un tribunal alemán haber abusado sexualmente de su hijastra en más de 900 ocasiones, obligando a la menor y a su hermanastro a realizar actos sexuales entre sí mientras él los grababa con el pretexto de vender el material para solucionar los problemas económicos de la familia, según señalan medios germanos como Bild y Der Spiegel.

Tal y como relatan las fuentes, el hombre, de 46 años, reconoció ante el Tribunal Regional de Erfurt los cargos, después de que su abogada indicara que su cliente no quería prestar declaración. Sin embargo, el acusado rectificó después de que el juez le explicara que, ante la gran cantidad de pruebas que había en su contra, solo con una confesión podría conseguir una reducción en la condena.

"Este caso supera cualquier otro que esta sala haya visto jamás", señaló el magistrado, que solicitó al hombre su cooperación para evitar que los niños tuvieran que testificar. La Fiscalía enumeró hasta 973 ocasiones en las que el hombre abusó, grabó y fotografió a su hijastra, nacida en 2007, entre los años 2017 y 2024.

Además, entre los cargos también se encuentran el haber abusado sexualmente a la joven en una escuela, donde trabajaba como limpiador y de haber contactado con una amiga de la hijastra a través de una cuenta falsa en redes sociales, haciéndose pasar por un joven de 21 años, para ofrecerle dinero a cambio de fotos de ella desnuda. Todo ello supuestamente con el objetivo de vender el material en la red oscura para mejorar la situación económica de la familia.

Los investigadores fueron alertados por un centro de lucha contra la explotación infantil en EE.UU, que colabora con Meta, y que había detectado dicho material relacionado con menores. Durante el registro de su apartamento, la Policía alemana halló más de 160 horas de material pornográfico infantil en varios discos duros y otros soportes de almacenamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vicente Vallés, sobre el alto el fuego en Oriente Medio: "Se sostiene sobre un fino alambre, muy quebradizo"

La opinión de Vicente Vallés

Publicidad

Mundo

Ataque en Líbano

Última hora de la guerra de Irán en directo: La embajada de España en Irán vuelve a abrir tras el alto el fuego

Antena3 Noticias

El teniente Juan Antonio del Castillo, sobre el acuerdo del alto el fuego: "Hacen falta elementos verificables"

Más de 150 niños muertos en un mes por un brote de sarampión

Más de 150 niños muertos en un mes por un brote de sarampión

Policía alemana
Abuso Sexual

Confiesa haber abusado a su hijastra más de 900 veces: la obligaba a mantener relaciones sexuales con su hermano mientras grababa

La caída de Saddam Hussein que cambió al mundo
Guerra de Irak

La caída de Saddam Hussein que cambió al mundo

Se eleva humo tras una explosión en el barrio de Abbasiyeh tras un ataque israelí, en Tiro, Líbano.
Guerra

Irán vuelve a cerrar Ormuz a causa del ataque de Israel contra Líbano

Donald Trump ha alegado que los ataques de Israel contra Hizbulá en el Líbano son una "escaramuza" separada de la guerra.

La opinión de Vicente Vallés
Opinión

Vicente Vallés, sobre el alto el fuego en Oriente Medio: "Se sostiene sobre un fino alambre, muy quebradizo"

La aparente tregua se mantiene en un contexto de ataques, mediaciones cruzadas y ausencia de resultados concluyentes en el equilibrio político y nuclear de la región.

España se ofrece para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.

España se suma a la coalición de grandes potencias para "garantizar la navegación en Ormuz"

'Trump Always Chicken Out'

'TACO': el apodo que enfada a Donald Trump y le cuestiona por recular con sus amenazas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EEUU e Irán acuerdan el alto el fuego durante dos semanas

Publicidad