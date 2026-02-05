Artemis II: “Si la humanidad ha esperado 50 años para volver a la Luna, puede esperar tres semanas más”

El lanzamiento de Artemis II, la misión que devolverá astronautas a la órbita lunar más de medio siglo después, tendrá que esperar unas semanas. El ensayo general se canceló a solo cinco segundos del despegue debido a una fuga de hidrógeno, un contratiempo que, aunque desde fuera pueda parecer un fracaso, los expertos consideran parte normal, e incluso necesaria, del proceso.

"La ventana de lanzamiento se extiende de febrero a abril, y llegar en el primer intento hasta la cuenta atrás final ya es espectacular", explica Guillermo González Gómez, ingeniero de la Agencia Espacial Europea (ESA). La mejor síntesis del retraso se la dio su hija: "Papá, si la humanidad ha esperado 50 años para volver a la Luna, puede esperar tres semanas más".

Un problema técnico esperado

El combustible utilizado, hidrógeno puro en estado criogénico, exige condiciones extremas. A esas temperaturas, basta con que un componente se contraiga de forma ligeramente distinta a otro para que aparezcan fugas como la detectada en el ensayo. Algo similar ocurrió hace más de tres años con Artemis I, la misión no tripulada que finalmente voló con éxito tras varios intentos.

Artemis, una misión histórica

A diferencia del programa Apolo, que en todas sus misiones apenas sumó 17 días en la superficie lunar, Artemis está concebido como un proyecto a largo plazo. En la fase inicial de la segunda misión el objetivo es orbitar la Luna, un viaje que no permite regresar de inmediato: una vez iniciado, es necesario completar la órbita lunar para volver a la Tierra.

En fases posteriores, el programa apunta al Polo Sur de la Luna, una región poco explorada donde existen reservas de agua en forma de hielo. El objetivo final es aprender a vivir y trabajar durante largos periodos en la superficie de otro mundo.

Primer regreso de la humanidad a la órbita lunar desde 1972

Artemis II llevará a cuatro astronautas y probará por primera vez los sistemas de habitabilidad en una misión tripulada. Viajarán junto con el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen. El grupo está integrado por la primera mujer, el primer astronauta afroamericano y el primer no estadounidense, un canadiense, que viajarán a la Luna.

España, uno de los cerebro del viaje espacial

Nuestro país participa en el programa con la caja de aviónica, un sistema crítico diseñado, construido y probado en nuestro país. “Si falla, la misión se cancela. Es uno de los cerebros que controla la vida de los astronautas”, destacan desde la ESA.

Las nuevas oportunidades de lanzamiento de Artemis II están previstas entre el 7 y el 11 de marzo. La Luna tendrá que esperar un poco más, pero esta vez, la intención es quedarse.

