Cuba activa un "plan de preparación para la defensa" ante la creciente agresividad de EEUU

Cuba ha iniciado un "plan de preparación para la defensa" ante la creciente agresividad de Estados Unidos. "Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa", afirmó Miguel Díaz-Canel durante una comparecencia televisiva con medios estatales cubanos y algunos medios extranjeros seleccionados.

Según explicó el presidente de Cuba, el Consejo de Defensa Nacional revisó y aprobó el pasado 18 de enero los planes y medidas necesarios para dar paso al Estado de Guerra, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el día 3 de ese mes, una operación que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Desde entonces, Cuba realiza ejercicios militares todos los sábados, jornadas que han sido declaradas "días nacionales de la defensa".

"Hemos declarado los sábados días nacionales de la defensa y todo nuestro sistema defensivo territorial se está preparando en estos momentos (…) para enfrentar una agresión", señaló Díaz-Canel. El plan, añadió, contempla la preparación del sistema defensivo de todo el país, desde el ámbito municipal hasta el Consejo Nacional.

Mantiene una posición pacífica

El presidente insistió en que Cuba mantiene una vocación pacífica y negó que represente una amenaza para Estados Unidos. "Cuba es un país de paz. La doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo y para nada contempla la agresión a otro país: no somos una amenaza para los Estados Unidos", subrayó.

Pese a este escenario de máxima tensión, el mandatario reiteró que Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema para construir una relación "civilizada y de beneficio mutuo", siempre que se respete la soberanía y la autodeterminación del país y que no se aborden cuestiones que puedan entenderse como injerencias.

Entre los asuntos que La Habana estaría dispuesta a tratar figuran los temas migratorios, de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, cuestiones medioambientales y la colaboración científica, entre otros. Díaz-Canel recordó que el pasado 12 de enero ya había expresado en la red social X la disposición de su Gobierno a sostener un diálogo serio y responsable sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios del Derecho Internacional y beneficio recíproco.

No obstante, el presidente cubano negó que actualmente existan conversaciones con Washington, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, instara a la isla a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde". En la misma línea, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, negó que Cuba esté diseñando conjuntamente con Estados Unidos una mesa de negociación, en contraste con las afirmaciones de Trump, quien ha asegurado en varias ocasiones que su administración mantiene negociaciones con el Gobierno cubano, incluso a alto nivel.

Así son los ejercicios militares

Los ejercicios militares incluyen ensayos de emboscadas, entrenamientos para la instalación de minas, medidas de protección a la población y clases combinadas en áreas como sanidad militar, defensa frente a armas de exterminio en masa, manejo del fusil AKM y técnicas de enmascaramiento, según la prensa estatal.

