Se cumplen cuatro años de la masacre de Bucha, símbolo de la brutalidad en la ocupación rusa en Ucrania

Se cumplen cuatro años de la masacre en Bucha. El Gobierno ucraniano asegura que centenares de cadáveres de civiles fueron abandonados en las calles o enterrados en fosas comunes. Organizaciones internacionales de derechos humanos han confirmado que algunas de estas víctimas habían sido ejecutadas por el Ejército ruso.

Bucha es sin duda un episodio difícil de digerir. Según algunas informaciones, para Zelenski y sus colaboradores el impacto emocional del descubrimiento de los cuerpos , algunos de ellos maniatados, fue atroz y ayudó a que cualquier posible acuerdo de paz saltase por los aires.

Desde entonces, Bucha se ha convertido un símbolo de la brutalidad de la ocupación rusa y de la capacidad de Ucrania para sobreponerse a la destrucción y el dolor causado por la invasión rusa. Si bien es cierto que también fue el hito que favoreció que las tropas ucranianas comenzasen a recuperar el conjunto de la región logrando despejar los alrededores de la capital después de más de un mes de asedio por parte de las fuerzas del Kremlin.

Con motivo de este trágico aniversario, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy en Kiev, para discutir el apoyo del bloque comunitario a Ucrania y los esfuerzos para lograr la paz tras cuatro años de invasión. El encuentro tendrá lugar en medio del bloqueo de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania, un veto que Budapest justifica acusando a Kiev de sabotear el paso de petróleo ruso a su país a través del oleoducto Druzhba, que está siendo reparado por el Gobierno ucraniano tras ser atacado por Rusia.