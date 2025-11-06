La OTAN pide a los aliados estar preparados para conflictos "a largo plazo" con Rusia, China, Corea del Norte o Irán

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este jueves que Rusia, aliada con China, Irán o Corea del Norte, será una fuerza desestabilizadora incluso después del posible final de la guerra en Ucrania, y pidió estar preparados para conflictos a largo plazo, según informan EFE y Europa Press.

"Se están preparando para enfrentamientos a largo plazo. No podemos ser ingenuos, debemos estar preparados", ha avisado Rutte desde Bucarest, Rumanía, donde participa en el Foro Industrial de la OTAN NIF25.

El político neerlandés ha advertido de que Rusia "se convertirá en una fuerza desestabilizadora en Europa y el mundo" y asegura que en "sus esfuerzos por socavar las normas internacionales" está colaborando con países como China, Corea del Norte o Irán. "Las amenazas que enfrentamos son reales y persistentes. La guerra no provocada de Rusia contra Ucrania es un claro ejemplo. Pero la amenaza rusa no termina con el fin de la guerra", añadió en su discurso.

Además, el secretario general de la OTAN ha pedido este jueves que la industria de defensa asuma "cierto riesgo" y eleve la producción militar ante la intención de los países aliados de disparar el gasto en defensa y mantener el apoyo militar a Ucrania.

"Los tiempos peligrosos exigen acciones audaces, y esto requiere de todos nosotros cierto grado de tolerancia al riesgo. Como líderes, deben asumir el riesgo político; a la industria se le pide que asuma cierto riesgo empresarial", ha declarado Rutte. Asimismo, ha insistido en que la "voluntad política", "el dinero" y "la demanda" de material militar está ahí. Por ello, ha planteado "llegar un acuerdo" con los líderes empresariales de la industria de la defensa.

Nicusor Dan afirma: "La agresión rusa va más allá de Ucrania"

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha afirmado que las amenazas que surgen estos días sirven para recordar que "la paz y la seguridad nunca están garantizadas” y que "el rearme no es una opción, sino una necesidad". "La agresión rusa más allá de Ucrania, mediante recientes violaciones del espacio aéreo aliado y la intensificación y diversificación de los ataques híbridos, constituye una prueba más de que debemos redoblar nuestros esfuerzos para estar preparados para defendernos", aseguró Dan.

Además, el presidente rumano ha reiterado su confianza en que la OTAN y sus aliados están comprometidos con la defensa de "cada centímetro de la Alianza", pero destacó también que los países de Europa "deben asumir mayores responsabilidades en la defensa del continente y reforzar las capacidades militares y de defensa".

