Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Amenaza Rusia

La OTAN pide a los aliados estar preparados para conflictos "a largo plazo" con Rusia, China, Corea del Norte o Irán

El político neerlandés ha advertido de que Rusia "se convertirá en una fuerza desestabilizadora en Europa y el mundo" y asegura que en "sus esfuerzos por socavar las normas internacionales" está colaborando con países como China, Corea del Norte o Irán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte en el Foro Industrial de la OTAN NIF25

La OTAN insta Defensa a asumir riesgos y aumentar la producción | Europa Press

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este jueves que Rusia, aliada con China, Irán o Corea del Norte, será una fuerza desestabilizadora incluso después del posible final de la guerra en Ucrania, y pidió estar preparados para conflictos a largo plazo, según informan EFE y Europa Press.

"Se están preparando para enfrentamientos a largo plazo. No podemos ser ingenuos, debemos estar preparados", ha avisado Rutte desde Bucarest, Rumanía, donde participa en el Foro Industrial de la OTAN NIF25.

El político neerlandés ha advertido de que Rusia "se convertirá en una fuerza desestabilizadora en Europa y el mundo" y asegura que en "sus esfuerzos por socavar las normas internacionales" está colaborando con países como China, Corea del Norte o Irán. "Las amenazas que enfrentamos son reales y persistentes. La guerra no provocada de Rusia contra Ucrania es un claro ejemplo. Pero la amenaza rusa no termina con el fin de la guerra", añadió en su discurso.

Además, el secretario general de la OTAN ha pedido este jueves que la industria de defensa asuma "cierto riesgo" y eleve la producción militar ante la intención de los países aliados de disparar el gasto en defensa y mantener el apoyo militar a Ucrania.

"Los tiempos peligrosos exigen acciones audaces, y esto requiere de todos nosotros cierto grado de tolerancia al riesgo. Como líderes, deben asumir el riesgo político; a la industria se le pide que asuma cierto riesgo empresarial", ha declarado Rutte. Asimismo, ha insistido en que la "voluntad política", "el dinero" y "la demanda" de material militar está ahí. Por ello, ha planteado "llegar un acuerdo" con los líderes empresariales de la industria de la defensa.

Nicusor Dan afirma: "La agresión rusa va más allá de Ucrania"

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha afirmado que las amenazas que surgen estos días sirven para recordar que "la paz y la seguridad nunca están garantizadas” y que "el rearme no es una opción, sino una necesidad". "La agresión rusa más allá de Ucrania, mediante recientes violaciones del espacio aéreo aliado y la intensificación y diversificación de los ataques híbridos, constituye una prueba más de que debemos redoblar nuestros esfuerzos para estar preparados para defendernos", aseguró Dan.

Además, el presidente rumano ha reiterado su confianza en que la OTAN y sus aliados están comprometidos con la defensa de "cada centímetro de la Alianza", pero destacó también que los países de Europa "deben asumir mayores responsabilidades en la defensa del continente y reforzar las capacidades militares y de defensa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Detenido un hombre en México por manosear y acosar a la presidenta Sheinbaum

Presidenta mexico

Publicidad

Mundo

Gordon Findlay, el ejecutivo de Novo Nordisk, desmayado en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Un hombre se desmaya en el Despacho Oval en medio de una rueda de prensa de Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte en el Foro Industrial de la OTAN NIF25

La OTAN pide a los aliados estar preparados para conflictos "a largo plazo" con Rusia, China, Corea del Norte o Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump

Trump rebajará el precio de medicamentos para perder peso como el Ozempic y así "salvar muchas vidas"

Retrasos aeropuertos
EEUU

EEUU reducirá un 10% el tráfico aéreo por el cierre del Gobierno: afectará a 40 aeropuertos principales

Destrozos en Filipinas tras el paso del tifón Kalmaegi
Tifón Kalmaegi

Vídeo: El tifón Kalmaegi deja 114 muertos, 127 desaparecidos y un paisaje catastrófico en Filipinas

Ataque oso
Osos

Alerta por ataque masivo de osos en Japón: despliegan al Ejército tras la muerte de 13 personas

Los ataques han aumentado considerablemente debido a la gran cantidad de osos que hay en el país, por lo que su hábitat se ha expandido hacia los seres humanos.

Bagel, archivo
Corea del Sur

Polémica por la muerte de un joven de 20 años tras trabajar 80 horas en una semana

Las autoridades investigan si la empresa vulneró la ley que limita la jornada semanal a 52 horas.

Adiós a la última colonia española. Así lo vivió un testigo.

Adiós a la última colonia española, así vivió la Marcha Verde un testigo: "Los marroquíes entraron y se rieron de nosotros"

Detención controvertida de una maestra por el ICE dentro de una guardería en Chicago

Polémica detención de una maestra por la policía de fronteras dentro de una guardería en Chicago

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental

Estados Unidos prueba un misil balístico Minuteman III tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Publicidad