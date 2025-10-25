Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El clima andaluz desafía al calendario con 30 grados y espíritu navideño

El montaje de las luces ya está en marcha pero la chaqueta sigue guardada en el armario y el espíritu navideño convive con el abanico y las chanclas.

Imagen de archivo de Sevilla y del calor.

Marta Ojeda
Publicado:

Aunque el calendario marca finales de octubre, en Andalucía la sensación es bien distinta. Mientras en otras partes del país se sacan los abrigos y se encienden las chimeneas, aquí seguimos en manga corta, abanico en mano y buscando sombra.

El termómetro roza los 30 grados en ciudades como Sevilla, Córdoba y Málaga, dejando estampas más propias del mes de julio que del otoño. Sin embargo, hay algo que nos recuerda que la Navidad está a la vuelta de la esquina: las luces que ya están comenzando a instalar.

Mientras las terrazas siguen llenas, los niños juegan en pantalón corto y hasta hay quien se da un chapuzón en la costa… los supermercados ya huelen a Navidad. Estanterías repletas de turrones, mantecados y polvorones conviven con abanicos y helados. El sol aprieta como si fuera verano, pero los calendarios de adviento, los bombones y los adornos navideños ya anuncian que la cuenta atrás ha comenzado. Y aunque cueste creerlo con más de 30 grados, en muchos hogares ya se piensa en la cena de Nochebuena.

Una mezcla curiosa pero muy andaluza: verano eterno por un lado, espíritu navideño por el otro. Porque aquí, aunque el calor se resista a irse, la Navidad llega igual. Quizás aún falte para las bufandas, pero la ilusión por estas fechas ya empieza a notarse. Andalucía lo vive, como todo, a su manera: entre luces, calor y tradición.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

