Un hombre se desmaya en el Despacho Oval en medio de una rueda de prensa de Trump

Un hombre ha perdido el conocimiento este jueves durante una rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. En la rueda de prensa, Trump ha anunciado un acuerdo de reducción del precio de medicamentos para la pérdida de peso, según informa EFE.

El hombre, identificado por la cadena FOX como Gordon Findlay, es el ejecutivo de la empresa Novo Nordisk. Findlay estaba de pie junto al escritorio del presidente, cuando se ha desplomado repentinamente mientras declaraba el director ejecutivo de la farmacéutica Eli Lilly, David Ricks.

Trump, al contemplar lo sucedido, se ha levantado de su asiento y otras personas se han apresurado a socorrer al ejecutivo, mientras la Casa Blanca retiraba a la prensa del Despacho Oval. Posteriormente, cuando se reanudó la rueda de prensa, Trump aclaró que Findlay estaba "mareado", pero ya se encuentra bien.

"La unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien. La conferencia de prensa se reanudará en breve", ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Una de las personas que ha tratado de ayudar al ejecutivo al caerse, es el director del programa de salud pública Medicaid, Mehmet Oz.

