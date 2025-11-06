EEUU reducirá un 10% el tráfico aéreo por el cierre del Gobierno: afectará a 40 aeropuertos principales

Estados Unidos afronta el cierre gubernamental más largo de la historia del país. Y, si persiste, la Administración de Aviación Federal (FAA) reducirá en un 10 % la actividad de 40 aeropuertos del país a partir de este viernes.

"Una de las medidas será la reducción del 10 % en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema y cómo podemos aliviarla", indica el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, en una rueda de prensa en la que ha anticipado que habrá "más interrupciones y frustración".

No aclara qué aeropuertos se verán afectados. Sin embargo, el administrador federal de Aviación, Brian Bedford, asegura que el recorte afectará a mercados de alta demanda, donde el tráfico ha alcanzado niveles críticos.

Según Duffy, el cierre del Gobierno que empezó el 1 de octubre ha provocado la escasez de unos 2.000 controladores aéreos por lo que la FAA se ha visto obligada a ralentizar el tráfico aéreo en muchos aeropuertos. La cantidad de vueltos diarios afectados serán entre 4.000 a 4.500, tanto comerciales como de carga.

Controladores aéreos sin sueldo

Desde la Administración de Aviación Federal aseguran en la red social 'X' que cerca de 13.000 controladores aéreos llevan semanas trabajando sin cobrar y están sometidos a "un estrés y un cansancio enormes". También lo confirma Duffy, quién afirma que mucho se han visto obligados a buscar otros trabajos. "No quiero que tengan otros empleos, quiero que vengan a trabajar, pero entiendo sus dificultades", reconoce.

La Secretaría de Transporte anunciaba que convocaría a las aerolíneas que operan en el país en las próximas 48 horas para ajustar horarios "de forma coordinada y proporcional".

Esperas de 3 horas en aeropuertos de Nueva York

Muchos pasajeros ya están empezando a notar los retrasos. Algunos vuelos de los aeropuertos de Phoenix (Arizona) y el Newark (Nueva Jersey), que da cobertura Nueva York, tienen retrasos en vuelos internacionales y existe una alerta para pasajeros de esperas de hasta tres horas.

El cierre del Gobierno supera ya al de 2018-2019 del primer periodo presidencial de Donald Trump que duró 35 días y que finalizó por la presión de la crisis del tráfico aéreo provocado por la escasez de controladores.

