¿Cuánto cobrará Donald Trump como presidente de Estados Unidos?

Donald Trump ha regresado a la presidencia de Estados Unidos, tras un primer mandato entre 2017 y 2021. El cargo de presidente de Estados Unidos es uno de los puestos políticos más importantes del mundo, por lo que, como es normal, trae consigo una serie de beneficios y un salario elevado.

El salario presidencial

El presidente de Estados Unidos tiene un sueldo fijo establecido en el United States Code. Desde 2001, esta cifra es de 400.000 dólares al año. Esto equivale a un ingreso mensual de 33.333 dólares pagado en cuotas regulares. Este salario no ha cambiado desde que fue incrementado durante el mandato de George W. Bush, cuando pasó de 200.000 a 400.000 dólares.

A esta cantidad se suma una asignación especial de 50.000 anuales para cubrir gastos relacionados con el desempeño de las funciones presidenciales. Sin embargo, esta asignación no forma parte del salario directo y cualquier sobrante debe devolverse al Tesoro al finalizar el año fiscal. A pesar de los altos ingresos, el salario presidencial está sujeto a impuestos. Esto significa que Trump, al igual que cualquier ciudadano estadounidense, debe declarar y pagar los impuestos correspondientes.

Otros beneficios y privilegios

Además del sueldo, Donald Trump, como presidente, disfruta de una serie de privilegios exclusivos. Entre ellos, el uso de la Casa Blanca como residencia oficial, que incluye todas las comodidades y muebles necesarios. También tiene acceso a vehículos oficiales, como el avión presidencial Air Force One y la limusina blindada conocida como "La Bestia".

El cargo también le permite disponer de un equipo de asistentes, servicios de seguridad y transporte sin coste adicional, lo que le otorga un nivel de comodidad y apoyo logístico único. Todos estos beneficios están destinados a facilitar el cumplimiento de sus deberes oficiales.

Compensaciones tras dejar el cargo

Una vez que un presidente deja la Casa Blanca, tiene derecho a una pensión vitalicia. Esta pensión asciende a aproximadamente 200.000 dólares anuales, incluyendo otros beneficios como asignaciones para oficinas, personal y viajes oficiales. Según datos estimados, estas compensaciones pueden alcanzar hasta 20.000 dólares mensuales, lo que garantiza un estilo de vida cómodo para los expresidentes.

No obstante, Donald Trump no depende exclusivamente de su salario presidencial, dado su historial como empresario y multimillonario. Durante su primer mandato, renunció a recibir la totalidad de su sueldo, donando los pagos a distintas agencias gubernamentales. Aunque por el momento no se ha confirmado si repetirá esta práctica en su segundo mandato.

