Crisis energética global: protestas en Filipinas por el combustible y creciente alarma en Europa

La crisis energética internacional desatada por el cierre del estrecho de Ormuz está golpeando con especial intensidad a Filipinas, un país altamente dependiente del petróleo importado. La interrupción del tránsito marítimo en esta vía estratégica, ha provocado un encarecimiento abrupto de los combustibles, desencadenando una ola de protestas en distintos puntos del archipiélago.

Conductores de transporte público, camioneros y trabajadores del sector logístico, han salido a las calles para denunciar que el aumento de los precios hace insostenible su actividad diaria. En ciudades como Manila y Cebú, las manifestaciones han ido acompañadas de paros parciales y huelgas que afectan al funcionamiento del transporte, generando dificultades para miles de ciudadanos. Los sindicatos advierten de que, si no se adoptan medidas urgentes, las movilizaciones podrían intensificarse en los próximos días. Muchos conductores aseguran que llenar el depósito cuesta ahora casi el doble que hace apenas unas semanas, mientras que sus ingresos se mantienen estancados.

Declarado el estado de emergencia

El Gobierno filipino ha declarado el estado de emergencia energética e intenta aplicar medidas para mitigar el impacto, como subsidios temporales o la búsqueda de nuevos proveedores. Sin embargo, la volatilidad del mercado internacional complica cualquier solución inmediata. Además, el temor al desabastecimiento ha provocado compras masivas y largas colas en algunas estaciones de servicio, alimentando aún más la tensión social.

Crece la preocupación en Europa

Mientras tanto, en Europa crece la preocupación ante un posible efecto dominó. Países como Alemania ya han comenzado a aplicar restricciones en la venta de combustible, limitando los litros por cliente para preservar las reservas. En otras naciones, varias estaciones de servicio han tenido que cerrar temporalmente debido a la falta de suministro, y las empresas de transporte alertan de un incremento significativo de los costes operativos.

El impacto también se deja sentir en el Reino Unido, donde algunas grandes cadenas de gasolineras han reconocido problemas puntuales de abastecimiento. El miedo a nuevas subidas de precios ha llevado a muchos conductores a llenar sus depósitos de forma preventiva, lo que intensifica la presión sobre el sistema y genera episodios de escasez.

Las instituciones europeas siguen la situación con inquietud, conscientes de que una crisis prolongada podría afectar al crecimiento económico y disparar aún más la inflación. El encarecimiento de la energía no solo repercute en el transporte, sino también en la industria y en los precios de bienes básicos, lo que aumenta el riesgo de un deterioro generalizado del poder adquisitivo de los ciudadanos.

En este contexto, la crisis energética se consolida como un problema global, con consecuencias tanto económicas como sociales. Mientras Filipinas lidia con protestas en las calles, Europa se prepara para un escenario de incertidumbre prolongada, en el que la estabilidad del suministro energético se ha convertido en una de las principales preocupaciones.

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