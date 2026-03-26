Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel intensifica los ataques en Irán mientras Trump abre una ventana para negociar

27 días de guerra y una nueva madrugada marcada por los bombardeos. El Ejército de Israel ha asegurado haber llevado a cabo una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra varios puntos de Irán, con especial foco en Isfahán, una zona estratégica para su infraestructura energética y nuclear.

Según las Fuerzas de Defensa israelíes, los objetivos eran instalaciones vinculadas al régimen iraní. Una ofensiva que llega en paralelo a la respuesta de Teherán: la Guardia Revolucionaria ha lanzado nuevos misiles y drones tanto contra Israel como contra objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico.

La vía diplomática, en el aire

En medio de este escenario, Estados Unidos intenta abrir una vía de negociación. La Casa Blanca trabaja para organizar una reunión este fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente JD Vance y representantes iraníes. Sin embargo, el encuentro aún no está cerrado y quedan por definir tanto el lugar como los participantes.

Donald Trump dio un margen de cinco días para intentar alcanzar un acuerdo, dejando en el aire las siguientes 48 horas cruciales: "La preferencia del presidente siempre es la paz", ha señalado la portavoz Karoline Leavitt, aunque ha advertido de que, si no hay acuerdo, EEUU golpeará "más duro que nunca".

Irán rechaza las condiciones

Desde Teherán, la respuesta ha sido clara. Según medios estatales iraníes, el régimen rechaza la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, al considerarla "excesiva". Un alto cargo de seguridad ha asegurado que Irán no permitirá que sea Washington quien decida el final del conflicto: "Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y bajo sus propias condiciones".

Entre esas condiciones figuran el cese de los ataques de EEUUs e Israel, garantías de no agresión futura, indemnizaciones, el fin de las operaciones contra sus aliados regionales como Hamás y Hizbulá y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.