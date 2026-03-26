GUERRA EN IRÁN
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel intensifica los ataques en Irán mientras Trump abre una ventana para negociar
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27 días de guerra y una nueva madrugada marcada por los bombardeos. El Ejército de Israel ha asegurado haber llevado a cabo una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra varios puntos de Irán, con especial foco en Isfahán, una zona estratégica para su infraestructura energética y nuclear.
Según las Fuerzas de Defensa israelíes, los objetivos eran instalaciones vinculadas al régimen iraní. Una ofensiva que llega en paralelo a la respuesta de Teherán: la Guardia Revolucionaria ha lanzado nuevos misiles y drones tanto contra Israel como contra objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico.
La vía diplomática, en el aire
En medio de este escenario, Estados Unidos intenta abrir una vía de negociación. La Casa Blanca trabaja para organizar una reunión este fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente JD Vance y representantes iraníes. Sin embargo, el encuentro aún no está cerrado y quedan por definir tanto el lugar como los participantes.
Donald Trump dio un margen de cinco días para intentar alcanzar un acuerdo, dejando en el aire las siguientes 48 horas cruciales: "La preferencia del presidente siempre es la paz", ha señalado la portavoz Karoline Leavitt, aunque ha advertido de que, si no hay acuerdo, EEUU golpeará "más duro que nunca".
Irán rechaza las condiciones
Desde Teherán, la respuesta ha sido clara. Según medios estatales iraníes, el régimen rechaza la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, al considerarla "excesiva". Un alto cargo de seguridad ha asegurado que Irán no permitirá que sea Washington quien decida el final del conflicto: "Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y bajo sus propias condiciones".
Entre esas condiciones figuran el cese de los ataques de EEUUs e Israel, garantías de no agresión futura, indemnizaciones, el fin de las operaciones contra sus aliados regionales como Hamás y Hizbulá y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.
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Irán aseguró este jueves que los buques surcoreanos pueden transitar por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, siempre que se coordinen con Teherán. El embajador iraní en Corea del Sur, Saíd Kuzechi, explicó que su país ha pedido a Seúl que proporcione los detalles de los buques varados en la zona porque necesitan coordinación previa para que puedan cruzar el estratégico paso, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel confirma un soldado gravemente herido en Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado de que uno de sus militares resultó gravemente herido tras el impacto de un proyectil contra posiciones israelíes en territorio libanés. El soldado fue evacuado a un hospital y ya se ha informado a su familia de su estado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo:
El presidente estadounidense defiende la intervención contra Irán y afirma que era necesaria para frenar su programa nuclear. "No teníamos otra opción", ha señalado tras calificar la operación como una "excursión al infierno": "Lo que teníamos que hacer era deshacernos del cáncer. Teníamos que extirpar el cáncer. Y el cáncer era Irán con un arma nuclear. Y lo hemos extirpado. Ahora vamos a acabar con él", ha asegurado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán niega negociaciones con EEUU pero admite mensajes
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La mayor naviera china retoma el tráfico en el Estrecho de Ormuz
Irán permite el paso a los barcos no hostiles. Hasta ahora estaban pasando algunos barcos de China, pero ninguno con permiso oficial de Pekín. Lo hacían como buques fantasma y algunos han llegado a pagar a Irán hasta dos millones de dólares. Ahora, la mayor naviera china COSCO reanuda el tráfico marítimo hacia varios países del Golfo, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Catar, Kuwait e Irak. La compañía había suspendido operaciones
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El precio del barril de Brent ronda los 100 dólares
En las últimas 24 horas el precio del barril de Brent se han mantenido más estable y ligeramente por debajo de los 100 dólares el barril de brent. A esta hora sigue esa tendencia y está a 98,6 dólares.
En cuanto a las bolsas el IBEX cerró ayer en verde. Y las asiáticas han abierto, en concreto el Nikkei, con ligeras pérdidas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU traslada a Irán un plan de paz con 15 puntos clave
EEUU presentí una propuesta e paz de 15 puntos que aborda el programa nuclear, los misiles balísticos y la reapertura del estrecho de Ormuz. El plan, comunicado a través de Pakistán, incluye la entrega del uranio enriquecido y el compromiso de no desarrollar armas nucleares.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán plantea cobrar peaje en el estrecho de Ormuz
El Parlamento iraní estudia una ley para imponer tasas a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, paso clave por el que circula cerca del 20 % del petróleo mundial. "Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje", dijo el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, y recoge la agencia Tasnim.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Nuevos ataques en Líbano
Al menos cinco personas han muerto y 19 han resultado heridas en bombardeos israelíes en el sur del Líbano. En paralelo, Hezbolá ha intensificado sus ataques con cohetes, drones y artillería contra posiciones en el norte de Israel.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU cifra en más de 10.000 los objetivos atacados en Irán
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