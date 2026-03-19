El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% a pesar del encarecimiento del petróleo y el gas por la guerra en Irán

El Banco Central Europeo (BCE) mantiene sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2%, a pesar del fuerte encarecimiento del petróleo y el gas por la guerra en Irán y la escalada de la violencia en Oriente Medio. El Consejo de Gobierno del BCE ha señalado que "tiene la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2% a medio plazo", según un comunicado.

De la misma manera, el BCE reconoce que "la guerra en Oriente Próximo ha creado riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico, que hacen que las perspectivas sean mucho más inciertas", explica en un comunicado. "La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo debido al encarecimiento de los precios de la energía. Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto, como del modo en que los precios de la energía afecten a los precios de consumo y a la economía", es la previsión del BCE.

El Consejo de Gobierno permanece muy atento a la situación y decidirá sobre los tipos de interés según los datos económicos.

Nuevas proyecciones de inflación y crecimiento

Además, el BCE publica sus nuevas proyecciones de inflación y crecimiento, que de manera excepcional incorporan la información obtenida hasta el 11 de marzo, fecha de cierre posterior a la habitual. La inflación general se situará, en promedio, en el 2,6% en 2026, el 2,0% en 2027 y el 2,1% en 2028.

La inflación se ha revisado mucho al alza para 2026 en comparación con las proyecciones de diciembre, cuando el BCE auguró una inflación del 1,9%, debido a la subida de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo.

En diciembre, el BCE pronosticó una inflación del 1,9% en 2026, del 1,8% en 2027 y del 2% en 2028. Ahora, los expertos del BCE prevén que el crecimiento económico se situará en el 0,9% en 2026, el 1,3% en 2027 y el 1,4% en 2028. De esta manera, revisan a la baja el crecimiento sobre todo para 2026, "debido a los efectos de la guerra en los mercados de materias primas, en las rentas reales y en la confianza en todo el mundo", añade el BCE en el comunicado.

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