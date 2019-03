La Convención Republicana prepara la gran noche de Mitt Romney

El exgobernador de Massachusetts Mitt Romney aceptará en las próximas horas la candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. En su esperado discurso, expondrá ante millares de delegados de su formación su programa para conquistar la Casa Blanca.

El discurso de Romney en la jornada de clausura de la Convención Nacional Republicana que se celebra en Florida, uno de los estados clave en las elecciones presidenciales del 6 de noviembre, será retransmitido a todo el país por las principales cadenas de televisión en horario nocturno de máxima audiencia. Un día antes, su compañero en la carrera hacia la Casa Blanca, el joven congresista de Wisconsin Paul Ryan, logró galvanizar a los asistentes al cónclave republicano con una intervención en la transmitió confianza en las posibilidades de victoria de los republicanos.

La gran asamblea cuatrienal republicana, que comenzó a ritmo lento debido a la amenaza de la tormenta tropical Isaac, ha ido adquiriendo impulso y concluirá tras haber reunificado a las familias del conservadurismo americano bajo un dúo dispar que se declara listo para rebatir la brillante oratoria del actual presidente, el demócrata Barack Obama.

La organización de la Convención Republicana está alimentando rumores sobre un "orador misterioso" que precederá a Mitt Romney, antes de que este pronuncie su discurso. La organización no ha desmentido ni confirmado la existencia de un orador no anunciado, aunque circulan los nombres del actor Clint Eastwood, que ha mostrado su apoyo a Romney, y del ex secretario de Estado Colin Powell.