Las consecuencias de la destrucción de la presa Kajovka: inundaciones, cortes de luz y aumento de la tensión

La destrucción de la presa de Kajovka, en el río Dniéper, deja una imagen insólita, nunca vista hasta ahora: decenas de pueblos de la región de Jerson completamente inundados, miles de personas evacuadas ante la subida del nivel del agua y un continente entero pendiente de la central nuclear de Zaporiyia.

La rotura del dique de esta infraestructura hídrica, una de las más importante de Kiev, supone un aumento de la tensión en este conflicto bélico que parece no cesar pronto y que, cada vez más, deja a Ucrania destrozada.

Ya no solo por los bombardeos, ahora también por el agua. No solo se han producido inundaciones y desalojos. También muertes. La Administración Militar ucraniana de Oleshky, una localidad de Jerson ocupada por las tropas rusas, ha dado a conocer la muerte de varios ciudadanos a consecuencia de estas inundaciones que afectan ya a 600 kilómetros cuadrados, una superficie superior a la de toda la isla de Ibiza.

No se descartan más muertes en las próximas horas y días. Por un lado, preocupa el acceso al agua potable en las poblaciones cercanas a la ribera del Dniéper. Por otro, la falta de asistencia médica y la posible propagación de enfermedades a consecuencia de la contaminación, por ejemplo, de esas fuentes de agua.

"Miles de personas dependen del embalse de Kajovka para beber agua y los niveles están descendiendo rápidamente", ha asegurado el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric. "Las inundaciones pueden provocar también una contaminación de las fuentes de agua, lo que obviamente tiene un impacto negativo a nivel sanitario", ha subrayado tras resaltar que desde la ONU se trabaja sin descanso para ofrecer ayuda a las zonas afectadas por este desastre. Ya se han repartido 12.000 botellas de agua mineral o 10.000 tabletas purificadoras, entre otros productos.

En este sentido, Zelenski, que ha tildado de "bomba de destrucción masiva medioambiental", ha visitado la provincia de Jerson y ha acudido a un hospital para prometer ayuda a los afectados.

Los ucranianos solicitan ayuda

El mandatario ucraniano ha pedido una respuesta mundial, de manera urgente, ante esta catástrofe que ha movilizado a cientos de voluntarios. Uno de ellos es Igor Chumak, un joven ucraniano que muestra en primera persona cómo rescatan personas y animales con las herramientas que disponen. No han tenido apenas tiempo para reaccionar: "Aquí hay ambulancias, policías, bombardeos y muchos civiles colaborando. Nosotros sacamos a las personas con barcos desde las casas. El problema es que el agua se eleva más y más cada hora. Hacemos todo lo que podemos y, afortunadamente, hay mucha gente que está ayudando".

Por otra parte, las autoridades ucranianas denuncian la ocupación de las viviendas que aún no han sido afectadas por la subida del nivel del agua. La propia jefa de la Administración Militar de Oleshky, Tetiana Hasanenko, lo ha destacado en la mañana de este jueves: "Echan a la gente de los lugares que no están inundados, de los edificios altos, ocupan las plantas de arriba, los mejores apartamentos...". Además, ha puesto sobre la mesa el problema de la falta de luz. La morgue permanece sin electricidad y los fallecidos no pueden ser enterrados en esa localidad, por ejemplo, porque el cementerio está anegado.

Aunque se prevé que a lo largo de la semana los países de la OTAN ofrezcan ayuda humanitaria, el ministro de Asuntos Exteriores español ya ha adelantado que nuestro país dará una respuesta a la catástrofe y blindará asistencia a Ucrania.

"España responderá presente ante las necesidades que tenga Ucrania por este desastre que es un desastre humanitario, ecológico, que va a afectar vida de miles de personas que van a tener que abandonar sus hogares", ha avanzado durante este jueves intentando no pronunciarse sobre la autoría.

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente

La gran pregunta es quién se esconde detrás de este ataque que, además, ha provocado el vertido de toneladas de aceite de motor al ecosistema. Kiev señala a Moscú. Moscú señala a Kiev. Y los expertos tratan de averiguar quién es el culpable del que se ha convertido ya, probablemente, en el incidente más importante de daños a infraestructura civil desde que comenzó la ofensiva en febrero de 2022.

Algunos de esos expertos apuntan que podría ser obra del ejército ruso para dificultar la contraofensiva de las tropas ucranianas. Desde Rusia, sin embargo, niegan estar detrás de la rotura del dique y aseguran que se trata de un "deliberado sabotaje" de Kiev.

En esta línea, el Kremlin ha confirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, se encuentra ya monitorizando la situación. Eso sí, ha resaltado que, por el momento, no tiene intenciones de visitar la zona.

Todo esto podría afectar al desarrollo de la guerra. Zelenski podría rehacer sus planes, entre los que podrían estar una gran contraofensiva contra Rusia.